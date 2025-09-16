Leģendārais Toms Breidijs grasās piedalīties karogfutbola turnīrā
Viens no visu laiku izcilākajiem amerikāņu futbola spēlētājiem Toms Breidijs pirmdien paziņoja, ka gatavojas piedalīties karogfutbola paraugturnīrā nākamā gada martā.
Plānots, ka 48 gadus vecais Breidijs, kurš karjeru Amerikāņu futbola līgā (NFL) noslēdza 2023. gadā, kopā ar citām bijušajām un esošajām NFL zvaigznēm startēs paraugturnīrā Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Sacensībās piedalīsies trīs komandas, kas izspēlēs apļa turnīru.
Karogfutbolā jeb bezkontakta amerikāņu futbolā šobrīd pasaulē ir ap 20 miljoniem spēlētāju. Tas būs viens no sporta veidiem, kam 2028. gadā paredzēts debitēt Losandželosas olimpiskajās spēlēs.
Breidijs NFL aizvadīja 23 sezonas, septiņas reizes triumfēja "Super Bowl", piecas reizes tika atzīts par "Super Bowl" vērtīgāko spēlētāju jeb MVP un sasniedza daudzus līgas rekordus.
Breidijs šobrīd televīzijā darbojas kā NFL komentētājs, kā arī ir NFL kluba Lasvegas "Raiders" līdzīpašnieks. Pirms diviem gadiem Breidijs kļuva arī par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) tās sezonas čempiones Lasvegasas "Aces", kā arī par Anglijas futbola kluba Birmingemas "City" līdzīpašnieku.