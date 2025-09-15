Menhengladbahas "Borussia" pēc trīs kārtām atlaiž treneri.
Menhengladbahas "Borussia" nomaina galveno treneri pēc trīs spēļu zaudējumiem
Vācijas futbola bundeslīgas komanda Menhengladbahas "Borussia" pēc sezonas pirmajām trīs spēlēm atbrīvojusi no amata galveno treneri Herardo Seaoni, vēsta klubs.
"Borussia" sezonas ievadā trīs spēlēs cietusi divus zaudējumus un vienu reizi spēlējusi neizšķirti.
Galvenā trenera vietas izpildītājs turpmāk būs kluba U-23 komandas stūrmanis Ejgens Polanskis - poļu pussargs, kurš karjeras laikā pārstāvējis vairākas Vācijas bundeslīgas komandas.
Seoane, kuram ir Šveices un Spānijas pilsonība, Menhengladbahs vienību vadīja kopš 2023.gada vasaras. Pirms tam viņš bija pie stūres Leverkūzenes "Bayer", Bernes "Young Boys" un "Luzern" vienībā, tieši Lucernas kluba sistēmā sākot savu karjeru.
Bernes komanda viņa vadībā kļuva par trīskārtēju Šveices čempioni un vienu reizi uzvarēja valsts kausa izcīņā.