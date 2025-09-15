Pasaules čempionāta 100 metru bronzas medaļniece Alfreda traumas dēļ nestartēs 200 metros
Pasaules vieglatlētikas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja 100 metru sprintā Džuljena Alfreda no Sentlūsijas traumas dēļ nestartēs Tokijā notiekošajās meistarsacīksēs divas reizes garākā distancē, pirmdien paziņoja viņas valsts Vieglatlētikas federācija (SLAA).
"Lēmums pieņems, domājot par viņas veselību un nākotnes perspektīvām," teikts paziņojumā. "Zinām, ka tā ir vilšanās, bet mēs lepojamies ar viņas neticamo sasniegumu šajā čempionātā un mūs iedvesmo viņas izturība un izcilība."
Alfreda svētdien Tokijā pasaules čempionāta finālā 100 metru sprintā finišēja pēc 10,84 sekundēm, izcīnot bronzu. Ar jaunu pasaules čempionātu rekordu zelta medaļu izcīnīja amerikāniete Melisa Džefersona-Vudena, kura distances otrajā pusē kāpināja tempu un finišēja 10,61 sekundē. Otrā bija jamaikiete Tīna Kleitone ar finišu 10,76 sekundēs.
Alfreda šosezon 200 metru distancē oficiālajās sacensībās startēja deviņas reizes, pēdējo no tām aizvadot Londonā "Dimanta līgā", kur uzvarēja ar rezultātu 21,71 sekunde. Tas bija devītais labākais rezultāts vēsturē.
Pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs Alfreda izcīnīja Sentlūsijai pirmās olimpiskās medaļas un uzreiz divas - zeltu 100 metros un sudrabu 200 metros.