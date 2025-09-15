Tanzānijas maratonists Alfons Fēlikss Simbu ar pasaules čempionāta medaļu.
Citi sporta veidi
Šodien 10:13
Simbu maratona finišā ar dažu centimetru pārsvaru izcīna Tanzānijai pirmo zelta medaļu pasaules čempionātos
Par pasaules čempionu maratonā pirmdien Japānas galvaspilsētā Tokijā kļuva Alfons Fēlikss Simbu no Tanzānijas, kurš dramatiskā finišā spurtā par nieka tiesu pārspēja Amanalu Petrosu no Vācijas.
Simbu un Eritrejā dzimušais Petross abi distanci veica divās stundās, deviņās minūtēs un 48 sekundēs, tomēr tanzānieša laiks bija par 0,03 sekundēm labāks.
Šī ir pirmā Tanzānijas sportistu zelta medaļa pasaules čempionātos. "Šodien es iegāju vēsturē," pēc triumfa teica 33 gadus vecais Simbu. "Kļuvu par pirmo zelta medaļnieku pasaules čempionātos no savas valsts."
Līdz šim Simbu lielākais panākums bija bronzas medaļa 2017. gada pasaules čempionātā Lisabonā. Pie bronzas godalgas tika Iliass Auani no Itālijas, kurš no čempiona atpalika piecas sekundes.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām.