Deniss Šrēders Pasaules kausa MVP balvai pievieno Eiropas čempionāta vērtīgākā spēlētāja titulu.
Basketbols
Šodien 23:21
Šrēders Pasaules kausa MVP balvai pievieno Eiropas čempionāta vērtīgākā spēlētāja titulu
Vācijas vīriešu basketbola izlases aizsargs Deniss Šrēders svētdien Rīgā tika atzīts par 2025.gada Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju.
Vācija svētdien Rīgā tika kronēta par Eiropas čempioni, finālspēlē ar 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) pārspējot Turciju.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.
Vācijas izlase ir arī pašreizējā pasaules čempione, un arī 2023. gada Pasaules kausā Šrēders saņēma vērtīgākā spēlētāja balvu.
Bez Šrēdera Rīgā notikušā čempionāta simboliskajā pieciniekā tika iekļauts arī viņa komandas biedrs Francs Vāgners, finālists Alperens Šengins, bronzas medaļnieks grieķis Jannis Adetokunbo un slovēnis Luka Dončičs.
Par Eiropas čempioniem vācieši tika kronēti arī 1993. gadā Minhenē. 2005. gadā viņi izcīnīja sudrabu un 2022. gadā - bronzu.