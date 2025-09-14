"Metta" futbolisti vismaz uz vienu dienu pamet pēdējo vietu virslīgas turnīra tabulā
"Metta" komanda svētdien izcīnīja uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 29.kārtas spēlē un vismaz uz vienu dienu pameta pēdējo vietu turnīra tabulā.
Mājas spēli aizvadot Jūrmalā, "Metta" ar 2:1 (1:0) uzveica "Super Nova" komandu.
"Metta" komandai vārtus guva Emīls Evelons un Abduls Bangurā, bet pretiniekiem - Artems Marčuks.
Mača 34.minūtē pēc Markusa Ivulāna piespēles gar vārtiem bumbu ar galvu mērķī iesita Evelons. Spēles 82.minūtē Marčuks ar sarežģītu sitienu panāca 1:1, bet nākamajā minūtē precīzs bija Bangurā no soda laukuma dziļuma.
Vēl šodien "Liepāja" plkst.19 uzņems "Tukums 2000" vienību.
Sestdien kārtas ievadā RFS savā laukumā ar 1:4 piedzīvoja sagrāvi mačā ar "Jelgavu", bet "Riga" ar ar 6:0 pārspēja "Auda" vienību.
Pirmdien "Daugavpils" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
Turnīra tabulā 28 mačos 73 punkti ir "Riga", 67 punkti - RFS vienībai un 47 - "Liepājai", bet pa 40 punktiem - "Daugavpilij" un "Auda" komandai 29 mačos. "Jelgava" 29 mačos ir sakrājusi 32 punktus, bet "Super Nova" komandai ir 26, "Tukums 2000" - 25, "Metta" komandai 24 punkti, bet "Grobiņai" - 23 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.