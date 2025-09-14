Dario Šits bija madridiešu sākumsastāvā un tika nomainīts spēles 67.minūtē.
Futbols
Šodien 15:56
Talantīgais latviešu uzbrucējs Šits debitējis Spānijas trešajā līgā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits svētdien debitēja Spānijas pēc spēka trešajā līgā.
Madrides "Atletico" otrā komanda mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Murcia" futbolistiem.
Šits bija madridiešu sākumsastāvā un tika nomainīts spēles 67.minūtē, kad mājinieki bija iedzinējos ar 0:1. Neizšķirtu kompensācijas laikā izrāva aizsargs Havjers Bonjars.
Ar diviem punktiem trīs spēlēs "Atletico" ieņem 17.vietu 20 komandu konkurencē.
🤯 ¡@javier_6bf 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧𝗔𝗥!— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) September 14, 2025
😱 El @AtletiAcademia anota en el descuento e iguala el marcador.
📺 @LaLigaPlus y @MovistarFutbol
#AtléticoMadrileñoRealMurcia | #PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/nS1DlbW9NJ
Spāņu futbola zvaigznes Fernando Torresa vadītā Madrides komandas otrā komanda izīrēs Šitu no Itālijas A sērijas kluba "Parma" uz vienu sezonu.