Talantīgais latviešu uzbrucējs Šits debitējis Spānijas trešajā līgā
foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Dario Šits bija madridiešu sākumsastāvā un tika nomainīts spēles 67.minūtē.
Futbols

Talantīgais latviešu uzbrucējs Šits debitējis Spānijas trešajā līgā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits svētdien debitēja Spānijas pēc spēka trešajā līgā.

Talantīgais latviešu uzbrucējs Šits debitējis Spān...

Madrides "Atletico" otrā komanda mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Murcia" futbolistiem.

Šits bija madridiešu sākumsastāvā un tika nomainīts spēles 67.minūtē, kad mājinieki bija iedzinējos ar 0:1. Neizšķirtu kompensācijas laikā izrāva aizsargs Havjers Bonjars.

Ar diviem punktiem trīs spēlēs "Atletico" ieņem 17.vietu 20 komandu konkurencē.

Spāņu futbola zvaigznes Fernando Torresa vadītā Madrides komandas otrā komanda izīrēs Šitu no Itālijas A sērijas kluba "Parma" uz vienu sezonu.

Tēmas

Dario ŠitsParmaSpānija

Citi šobrīd lasa