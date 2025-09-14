Balcers palīdz "Lions" turpināt uzvaru sēriju un kļūst par līgas labāko vārtu guvēju
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers sestdien guva vārtus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) mačā, turpinot rezultatīvo sākumu sezonas ievadā.
Cīrihes "Lions" sezonas trešajā spēlē mājās ar 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) pārspēja "Lugano" vienību.
Latvietis izcēlās tuvu trešā perioda vidum, kad labajā iemetienu aplī izdarīja raidījumu bez ripas apstādināšanas, panākdams 3:1. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 15 minūtes un 26 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Balcers ar četriem precīziem metieniem ir līgas labākais vārtu guvējs, trīs spēlēs tiekot arī pie vienas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Ivars Punnenovs atvairīja 30 no 31 metiena, kamēr Rapersvilas-Jonas "Lakers" mājās ar 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) uzveica "Bern". Vēl sestdien uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" viesos ar 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) zaudēja Ženēvas "Servette", bet Oskars Lapinskis ar Langnavas "Tigers" izbraukumā ar 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) papildlaikā uzveica "Zug".
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.