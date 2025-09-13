Bijušais "Valmieras" uzbrucējs Toluvalasi Arokodare (pa labi) pret Ņūkāslas "United" spēlētājiem

Bijušais "Valmieras" uzbrucējs Arokodare debitē Anglijas premjerlīgā "Wanderers sastāvā
Bijušais Latvijas futbola komandas "Valmiera" Nigērijas uzbrucējs Toluvalasi Arokodare sestdien piedzīvoja debiju Anglijas futbola premjerlīgas klubā Vulverhemptonas "Wanderers". Ceturtās kārtas mačā "Wanderers" viesos ar 0:1 (0:1) piekāpās Ņūkāslas "United".
Vienīgie vārti mačā tika gūti 29.minūtē, kad mājinieku rindās ar precīzu sitienu izcēlās Niks Voltemade.
Arokodare laukumā devās "Wanderers" sākumsastāvā un tika nomainīts 66.minūtē, kad viņa vietā laukumā devās Džons Ariass.
Nigērietis "Valmieras" komandā spēlēja no 2019. līdz 2020.gadam, septembrī tiekot izīrētam Vācijas bundeslīgas klubam "Koln", bet no 2021.gada vasaras esot īrē Francijas otrās līgas klubā "Amiens". Nākamās trīs sezonas viņš pavadīja Beļģijas vienībā "Genk", kuras rindās arī sāka šo sezonu, aizvadot četrus mačus.
"Wanderers" sezonu sākusi ar četrām neveiksmēm un turnīra tabulā atrodas pēdējā pozīcijā 20 komandu konkurencē.