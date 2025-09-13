FIBA Eiropas nodaļas prezidents Garbahosa pieļauj komandām pieejamo basketbolistu skaita palielināšanu
Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas prezidents Horhe Garbahosa sestdien preses konferencē Rīgā neizslēdza iespēju, ka nākotnē turnīros varētu tikt paplašināts izlasēm pieejamo basketbolistu skaits. Svētdien Rīgā noslēgsies 2025.gada Eiropas čempionāts, kuru rīkoja četras valstis ar vienu grupas turnīru un izslēgšanas turnīru Latvijas galvaspilsētā.
"Izņemot futbolu, basketbola ir komandu sporta veids kas visvairāk sasniedz auditorijas ārpus Eiropas. Sociālo mediju dati, televīzijas auditorija un mediju interese jau ir pārspējusi 2022.gada rekordus, un vēl ir priekšā medaļu spēles," par tikpat kā aizvadīto turnīru teica Garbahosa.
Vairākas valstsvienības, tajā skaitā Latviju, turnīra laikā skāra traumas, un pēc viena no mačiem izlases galvenais treneris Luka Banki pauda, ka vajadzētu ļaut komandām paplašināt pieejamo spēlētāju skaitu, ja kāds no divpadsmitnieka guvis savainojumu.
"Parasti izlases izmanto deviņus, desmit spēlētājus, savukārt pārējiem ir ierobežots spēles laiks. Esam runājuši par iespējām, ka papildus trenējas pāris basketbolisti, kuri būtu gatavi aizvietot savainotus spēlētājus. Nevaru pieņemt lēmumu individuāli, tas ir biedru un sacensības komisijas jautājums. Esam atvērti sarunām, un viss ir atkarīga no federāciju, treneru un spēlētāju pamatojumiem," skaidroja Garbahosa.
Arī šī turnīra laikā bieži tika kritizēti tiesnešu lēmumi, taču Garbahosa, kurš ir bijušais basketbolists ar vairāku čempionātu pieredzi, aizstāvēja tiesnešus. "Viņi strādā lielisku darbu, protams, neiztiekot bez kļūdām. Mums viņi jāaizsarga. Daudzi lēmumu jāpieņem situācijās, kurās ir daudz neskaidrību," atzina Garbahosa.
Arvien vairāk tiek runāts par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) atbalstīta klubu turnīra izveidi Eiropā. Gargahosa apstiprināja, ka sarunas joprojām notiek, taču neprecizēja, kad tas varētu tikt realizēts. "NBA ir labākais partneris, kas var popularizēt basketbolu pasaulē. 2027.gads šobrīd ir tuvākais periods," teica Garbahosa.
Atbildot uz jautājumu par biļešu cenu politiku, FIBA izpilddirektors Eiropā Kamils Novaks atzīmēja, ka tas ir katra rīkotāja kompetencē. "Biļešu tirdzniecības politika ir tas, ko mēs pārrunāsim nākotnē, taču tas ir process, ko lielākoties nosaka vietējie rīkotāji. Tomēr jāatceras, ka šis ir turnīrs ar daudzām basketbola zvaigznēm," uzsvēra Novaks.
"Salīdzinot ar iepriekšējo turnīru, spēļu apmeklējums grupās ir pieaudzis. Arī izslēgšanas turnīrā ar pēdējām trīs spēļu kārtām esam ļoti apmierināti," atzīmēja FIBA izpilddirektors Eiropā.
Lai gan turnīrā piedalījās vairākas NBA zvaigznes, ne visi piekrita sniegt intervijas medijiem čempionāta laikā. Viņu vidū bija arī apakšgrupā Rīgā spēlējušās Serbijas zvaigzne Nikola Jokičs. "Redzējām šādu tendenci jau pirms trīs gadiem. Iespējams, tas saistīts ar sociālo mediju lielāku lietošanu. Esam par to runājuši, un vienmēr var būt sankcijas, taču tas, mūsuprāt, ir pats galējais solis," teica Novaks.
Svētdien Rīgā tiks noskaidroti Eiropas čempioni, plkst.21 finālā tiekoties Vācijas un Turcijas izlasēm.. Pirms tam plkst.17 par bronzas medaļām cīnīsies Grieķija un Somija.