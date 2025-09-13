Beatrise Čebeta
Citi sporta veidi
Šodien 16:59
Pasaules rekordiste Beatrise Čebeta pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvar 10 000 metru skrējienā
Kenijas skrējēja Beatrise Čebeta sestdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 10 000 metru skriešanā. Divkārtējā Parīzes olimpisko spēļu čempione Čebeta uzvarēja ar rezultātu 30 minūtes un 37,61 sekunde, pirmoreiz kļūstot par pasaules čempioni.
Otro vietu ar jaunu Itālijas rekordu 30 minūtes un 38,23 sekundes izcīnīja divkārtējā Eiropas čempione Nadja Batokleti, bet trešā 22 sportistu konkurencē ar rezultātu 30 minūtes un 39,65 sekundes finišēja etiopiete Gudafa Cegaja.
Jau ziņots, ka sestdien 24.vietu kārtslēkšanā izcīnīja Valters Kreišs un 35 kilometru soļošanā - Raivo Saulgriezis.
Sacensības tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV7.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm.
Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.