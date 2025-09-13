Valters Kreišs pasaules vieglatlētikas čempionātā kārtslēkšanā nepārvar kvalifikāciju un ieņem 24.vietu
Kārtslēcējs Valters Kreišs sestdien Tokijā savā debijā pasaules vieglatlētikas čempionātos kārtslēkšanā nepārvarēja kvalifikāciju, ieņemot dalītu 24.vietu. Kreišs pārvarēja 5,55 metrus, ieņemot dalītu 24.vietu 36 sportistu konkurencē.
Sacensības viņš sāka ar pirmajā lēcienā pārvarētiem 5,40 metriem, 5,55 metru augstumā novietoto latiņu Kreišs pārvarēja ar trešo lēcienu, bet 5,70 metrus pārvarēt neizdevās.
Kvalifikācijas norma bija 5,80 metri, taču pamatsacensībās iekļuva 12 kārtslēcēji, kuri pārvarēja 5,75 metru augstumā novietoto latiņu.
Kreišs 18 sportistu vidū cīnījās kvalifikācijas A grupā, abās grupās par vietu 12 labāko skaitā sacenšoties 36 kārtslēcējiem. Ar šosezon telpās pārvarētiem 5,82 centimetriem Latvijas kārtslēcējs pirms sacensībām pasaules rangā ieņēma 19.vietu, bet Japānā startējošo vidū viņam bija 15. labākais rezultāts.
Pamatsacensības kārtslēkšanā notiks pirmdien.
Jau ziņots, ka Raivo Saulgriezis sestdien 35 kilometru soļošanā ar rezultātu divas stundas 40 minūtes un 19 sekundes ieņēma 24.vietu.
Sacensības tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV7.
Latviju pasaules meistarsacīkstēs pārstāv kārtslēcējs Valters Kreišs, šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā un soļotājs Raivo Saulgriezis, kuram starts paredzēts arī 20 kilometru soļošanā. Mūzei-Sirmajai šis ir piektais, Sietiņai - ceturtais pasaules čempionāts, bet Saulgriezis un Kreišs ir šo sacensību debitanti.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011.gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983.gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015.gadā septiņcīņā.
2023.gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm.
Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.