Raivo Saulgriezim 24. vieta pasaules vieglatlētikas čempionātā 35 kilometru soļošanā
Latvijas sportists Raivo Saulgriezis sestdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā ierindojās 24. pozīcijā 35 kilometru soļošanā.
Uzvaru izcīnīja kanādietis Evans Danfī, kurš finišēja divās stundās 28 minūtes un 22 sekundēs. Otrajā vietā, atpaliekot 33 sekundes, sekoja brazīlietis Kaju Bonfims, bet Japānas sportists Hajato Katsuki zaudēja 54 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Saulgriezis, debitējot pasaules čempionātā, finišēja divās stundās 40 minūtēs un 19 sekundēs un piekāpās uzvarētājam nepilnas 12 minūtes. Finišu sasniedz 34 sportisti.
Sestdien vēl plkst.13.05 sāksies kārtslēkšanas kvalifikācijas sacensības, kurās startēs Valters Kreišs. Pasaules čempionātu vieglatlētikā tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV7.
Latviju pasaules meistarsacīkstēs pārstāv kārtslēcējs Kreišs, kurš izpildīja kvalifikācijas normatīvu, kā arī šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā un soļotājs Saulgriezis, kuram starts paredzēts 20 un 35 kilometru soļošanā.
Sietiņa, Mūze-Sirmā un Saulgriezis sacensībām kvalificējās pēc ranga. Mūzei-Sirmajai šis ir piektais, bet Sietiņai - ceturtais pasaules čempionāts.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.
2023. gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm. Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.