Ostapenko nespēj pārspēt Stakušiču un izstājas no “WTA 500” turnīra
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien cieta zaudējumu Gvadalaharas "WTA 500" turnīra otrās kārtas mačā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 24.vietā un turnīrā ir izsēta ar trešo numuru, ar 4-6, 7-6 (8:6), 2-6 piekāpās Kanādas tenisistei Marinai Stakušičai (WTA 155.).
Pirmajā setā vienīgo breikbumbu desmitajā geimā realizēja kanādiete, kura otro setu uzsāka ar savu servi, panākot 3-0. Piektajā geimā Ostapenko uzvarēja, servējot pretiniecei, bet sestajā geimā rezultātu izlīdzināja - 3-3.
Septītajā un astotajā geimā tenisistes apmainījās ar uzvarētiem geimiem, servējot pretiniecei, un seta iznākums izšķīrās taibreikā. Tajā ar 5:2 vadībā izvirzījās Stakušiča, taču Ostapenko uzvarēja četras nākamās izspēles un pēc 6:6 uzvarēja taibreiku ar 8:6.
Trešo setu ar servi sāka Latvijas tenisiste, "sausā" zaudējot pirmo geimu un pretiniecei izvirzoties vadībā ar 4-0.
Līdz cīņas beigām abas tenisistes uzvarēja savas serves geimus, astotajā geimā Stakušičai realizējot otro no trim mačbumbām.
Ostapenko Meksikā ieguva 60 pasaules ranga punktus.
Spēli bija paredzēts aizvadīt naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, taču lietus dēļ ievilkās iepriekšējie mači, un Ostapenko duelis ar Stakušiču tika pārcelts uz piektdienas rītu pēc vietējā laika.
Vienīgajā līdzšinējā savstarpējā spēlē pirms gada Gvadalaharas turnīra otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:0) uzvarēja kanādiete.
Kanādiete kvalifikācijas sacensībās ar 7-5, 7-5 pārspēja francūzieti Amandēnu Esi (WTA 325.) un ar 4-6, 6-3, 7-6 (7:4) - baltkrievieti Irinu Šimanoviču (WTA 172.), bet pirmajā kārtā ar 3-6, 7-5, 6-4 izdevās pieveikt krievieti Poļinu Kudermetovu (WTA 65.).
Stakušiča trešajā kārtā tiksies ar kolumbieti Emiljanu Arango (WTA 86.), kura otrajā kārtā ar 6-2, 6-2 pārspēja īpašo ielūgumu saņēmušo austrālieti Stormu Hanteri (WTA 1269.).
Šosezon Ostapenko ir uzvarējusi 18 no 36 mačiem, bet Stakušiča - 15 no 32 spēlēm.
Dubultspēļu turnīrā Ostapenko šoreiz nepiedalīsies.
Gvadalaharas "WTA 500" turnīrs, kas notiek cietā seguma kortos, beigsies svētdien.