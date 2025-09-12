Turcijas basketbolisti uzvar Grieķiju un spēlēs finālā pret Vāciju
Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā uzvarēja Grieķiju un iekļuva Eiropas čempionāta finālā, kur tiksies ar Vācijas izlasi.
FOTO: turki Rīgā sajūtas kā mājās, izslēdz Janni un graujoši sasniedz finālu
Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā uzvarēja Grieķiju un iekļuva Eiropas čempionāta finālā, kur tiksies ar Vācijas izlasi.
Turki uzvarēja ar 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).
Mača sākumā pēc Šehmusa Hadzera diviem punktiem no groza apakšas, Erdžana Osmani tālmetiena un Džedi Osmana diviem gūtiem punktiem vadību ar 7:0 panāca Turcija.
Pēc Osmani gūtiem diviem punktiem turki panāca 12:3, bet pēc septiņu punktu izrāviena un diviem Osmana ātrajā uzbrukumā gūtiem punktiem - 24:12.
Otrajā ceturtdaļā Turcija veica vēl vienu izrāvienu 12 punktu vērtībā, pēc Furkana Korkmaza diviem gūtiem punktiem panākot 21 punkta pārsvaru - 45:24.
Pirmajā puslaikā turki pieļāva vien divas kļūdas, grieķiem kļūdoties 12 reizes. Turki pēc kļūdām guva 17 punktus, bet grieķi - divus.
Arī otrajā puslaikā turki turpināja palielināt pārsvaru, pēc Osmani metiena no groza apakšas panākot 64:38.
Trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā grieķi veica septiņu punktu izrāvienu, pēc Jaņņa Adetokunbo gūtiem diviem punktiem panākot 53:72, bet, Turcijai laižot laukumā rezervistus, Onuralps Bitims ar trīspunktu metienu panāca 30 punktu pārsvaru - 91:61.
Grieķi vienīgo zaudējumu līdz šim bija piedzīvojuši grupas spēlē Kipras pilsētā Limasolā, ar 77:80 piekāpjoties Bosnijai un Hercegovinai. Tas bija vienīgais mačs, kurā nepiedalījās Jannis Adetokunbo. Astotdaļfinālā ar 84:79 tika pieveikta Izraēla un ceturtdaļfinālā ar 87:76 - Lietuva.
Turcijas basketbolisti ar līderi Alperenu Šenginu Rīgā gan apakšgrupas mačos, gan "play-off" turnīra spēlēs līdz piektdienai vēl nebija zaudējuši. Astotdaļfinālā ar 85:79 tika pieveikta Zviedrija un ceturtdaļfinālā ar 91:77 - Polija.
Ceturtdien otrs rezultatīvākais Turcijas izlases basketbolists turnīrā Rīgā Osmans traumas dēļ izlaida treniņu, taču devās laukumā sākuma pieciniekā.
Grieķijas basketbolisti par čempioniem kļuva 1987.gadā savā laukumā un 2005.gadā, kad turnīrs notika Serbijā un Melnkalnē. Turki labāko četriniekā ir bijuši divas reizes - 1949.gadā Ēģiptē, ieņemot ceturto vietu, un 2001.gadā savās mājās, izcīnot sudraba medaļas.
Jau ziņots, ka pirmajā pusfinālā piektdien Vācija ar 98:86 pārspēja Somiju.
Fināls un spēle par trešo vietu notiks svētdien.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.