Trīs vārti un stabils sniegums - Džibrils Gejs atzīts par Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju
"Liepājas" uzbrucējs Džibrils Gejs ir atzīts par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju, bet mēneša labākā trenera balva ir piešķirta "Tukums 2000" komandas galvenajam trenerim Kristapam Dišleram, vēsta sacensību organizētāji.
Augustā Senegālas uzbrucēja Geja pārstāvētā "Liepāja" aizvadīja četras spēles, pārspējot "Jelgavu", "Daugavpili" un "Metta" komandu, kā arī piedzīvojot zaudējumu mačā ar "Super Nova" vienību. Liepājas komanda ir nostabilizējusies turnīra tabulas trešajā vietā, pār tuvākajiem sekotājiem "Daugavpili" un "Auda" komandu iekrājot septiņu punktu pārsvaru.
28 gadus vecais Gejs, kurš visās četrās spēlēs devās laukumā komandas sākuma sastāvā, guva trīs vārtus. Divi no tiem tika gūti pret "Jelgavu" un vieni - pret "Daugavpili".
Gejs ar 13 gūtajiem vārtiem ir līgas trešais labākais vārtu guvējs. Senegālietis virslīgā spēlē no 2020.gada, kad spēlēja "Valmierā". Līdz šim vārtu guvumiem bagātākā sezona bija 2022.gadā, kad uzbrucējs valmieriešu sastāvā atzīmējās ar 12 gūtajiem vārtiem.
39 gadus vecais Dišlers par mēneša labāko treneri tiek atzīts pirmo reizi
"Tukums 2000" četrās augusta spēlēs tika pie vienas uzvaras, viena neizšķirta un diviem zaudējumiem. Uzvara tika izcīnīta savā laukumā mačā ar "Auda" komandu, izbraukumā tika spēlēts neizšķirti "Jelgavu", kā arī tika piedzīvoti minimāli zaudējumi spēlēs ar "Riga" un "Daugavpili".
Dišlers par "Tukums 2000" komandas galveno treneri strādā no 2020.gada.
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus nosaka Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome un biedrība "Latvijas Futbola virslīga". Pēc tam notiek Latvijas sporta žurnālistu un līdzjutēju balsojums sociālajos medijos, bet labākā trenera noteikšana ir LFF Treneru padomes kompetencē.