Šodien 16:58
Titulētais vācu bobsleja pilots Johanness Lohners karjeru nākamgad noslēgs karjeru
Titulētais Vācijas bobsleja pilots Johanness Lohners pēc 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm noslēgs sportista karjeru.
34 gadus vecais Lohners karjeras laikā izcīnījis divus pasaules čempiona titulus, sešas reizes triumfējis Eiropas meistarsacīkstēs, kā arī ticis pie divām sudraba godalgām 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. Pagājušajā sezonā Lohners Pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās otrajā pozīcijā gan divnieku, gan četrinieku sacensībās.
"Tā būs mana pēdējā sezona. Pietaupīju labāko pašām beigām," sarunā ar mediju "Munchner Merkur" norādīja Lohners, piebilstot, ka noslēgt karjeru ar zeltu olimpiskajās spēlēs būtu lieliski. Viņš atklāja, ka pirmssezonas treniņos veicot kopā ar stūmēju Torstenu Margisu, kurš iepriekš startēja kopā ar citu Vācijas pilotu Frančesko Frīdrihu.
Ziemas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22.februārim.