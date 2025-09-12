Viena no pasaules labākajām kārtslēcējām Poļina Knoroza savas valsts diktatora uzsāktā kara dēļ netiek pie iespējas sacensties ar planētas labākajām sportistēm.
Krievijas un Baltkrievijas vieglatlēti joprojām netiks pielaisti starptautiskajām sacensībām
Krievijas un Baltkrievijas vieglatlēti joprojām nevarēs piedalīties starptautiskajās sacensībās, tostarp pasaules čempionātā, kas sestdien sāksies Japānas galvaspilsētā Tokijā.
"Mums ir nepieciešams miermīlīgs risinājums," piektdien par Krievijas uzsākto un Baltkrievijas atbalstīto karu pret Ukrainu sacīja Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") prezidents Sebastjans Ko.
"Nekas nav mainījies," norādīja Ko. "Bet es patiesi ceru, ka kaut kas mainīsies - un ne tikai vieglatlētikā, jo tā situācija ir nepieņemama."
Krievijas vieglatlēti par sistemātiskiem dopinga pārkāpumiem no starptautiskās aprites izslēgti jau kopš 2015. gada. Pēc skandāla tikai daži atlēti ir saņēma atļaujas startēt sacensībās neitrālo sportistu statusā. Kēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī stājās spēkā jauns aizliegums krievu un baltkrievu vieglatlētiem.