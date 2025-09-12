Seksuālā vardarbībā attaisnotie Kanādas hokejisti drīkstēs atgriezties NHL
Nacionālā hokeja līga (NHL) ceturtdien deva atļauju pieciem bijušajiem Kanādas junioru izlases spēlētājiem, kuri tika attaisnoti apsūdzībās seksuālā vardarbībā, parakstīt līgumus ar NHL vienībām un spēlēt līgā jau šogad.
Līgumus spēlētāji drīkstēs noslēgt sākot ar 15.oktobri, bet spēlēt - no 1. decembra.
Jau ziņots, ka jūlijā Ontārio provinces tiesa piecus bijušos Kanādas junioru hokeja izlases spēlētājus -Maiklu Maklaudu, Kelu Fūtu, Kārteru Hārtu, Dilonu Dibē un Aleksu Formentonu - attaisnoja apsūdzībās par seksuālu vardarbību 2018. gadā.
2018. gadā neviens no hokejistiem vēl nespēlēja NHL, bet šobrīd visi pieci ir brīvie aģenti.
Londonas policijas iecirknī 2022. gadā tika uzsākta izmeklēšana pēc tam, kad kļuva zināms par Kanādas Hokeja federācijas - "Hockey Canada" (HC) - panākto izlīgumu tiesā ar kādu sievieti, kura apsūdzēja astoņus 2018.gada Kanādas U-20 hokeja izlases spēlētājus par seksuālo vardarbību pasaules čempionāta laikā.
2022. gadā par attiecīgo gadījumu savu izmeklēšanu uzsāka arī NHL un spēlētāju vēlāk līgumi ar klubiem tika apturēti. Hārts spēlēja Filadelfijas "Flyers", Maklauds un Fūts - Ņūdžersijas "Devils", Dibē - Kalgarī "Flames", bet Formentons spēlēja Eiropā. Viņu komandas atļāva izbeigt iepriekšējos līgumus pagājušajā gadā pēc apsūdzību izvirzīšanas. Pēc sprieduma pasludināšanas spēlētāji tikās ar līgas amatpersonām un pauda nožēlu par notikušo, paziņoja NHL. Līdz 1. decembrim viņi nedrīkstēs spēlēt, tādējādi viņu kopējais nespēlēšanas laiks ir gandrīz divi gadi.
Tikmēr NHL Spēlētāju asociācija (NHLPA) savā paziņojumā pauda gandarījumu, ka hokejisti saņēmuši iespēju atsākt karjeru. "Spēlētāji sadarbojās ar visiem izmeklēšanas dalībniekiem," norādīja NHLPA. "Pēc Augstākās tiesas tiesneses Marijas Karročas pilnīgas viņu attaisnošanas mēs uzsākām sarunas ar NHL par spēlētāju atgriešanos darbā. Lai izvairītos no ieilguša strīda, kas izraisītu vēl lielāku kavēšanos, mēs panācām risinājumu, par kuru līga šodien paziņoja. Tagad mēs uzskatām šo jautājumu par slēgtu un ceram uz spēlētāju atgriešanos."
NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs nedēļas sākumā paziņoja, ka "salīdzinoši tuvākajā laikā" tiks sniegta jaunākā informācija, un atteicās iedziļināties izmeklēšanas procesa saturā. "Saprotams, mēs šo lietu uztveram ļoti nopietni, un tāpēc tā joprojām tiek izskatīta," Deilijs sacīja otrdien Lasvegasā.
Treniņnometnes sāksies nākamnedēļ, bet NHL sezona sāksies 7. oktobrī. Daudzas komandas pirms tam rīko iesācēju nometnes, paraugdemonstrējumus vai piedalās turnīros. Hārts, Maklauds, Dibē un Fūts pēdējo reizi NHL spēlēs piedalījās 2024. gada janvārī, bet Formentons līgu atstāja pēc 2021./2022. gada sezonās un devās uz Šveices augstāko līgu.