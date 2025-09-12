"Morīss teica, ka neesmu ceturtās maiņas tipa hokejists!" Sandis Vilmanis par sarunu ar "Panthers" treneri un apstākļiem AHL
21 gadu vecais hokejists Sandis Vilmanis raidierakstā "Devītnieks" stāstīja par veiksmīgo pirmssezonas nometni pirms pagājušās sezonas, spēlēšanu blakus hokeja zvaigznēm un savu sarunu ar "Panthers" galveno treneri Polu Morīsu.
Floridas "Panthers" 2022. gada NHL drafta piektajā kārtā ar kopējo 157. numuru izvēlējās Latvijas hokejistu Sandi Vilmani. Pagājušajā gadā viņš ar klubu noslēdza trīs gadu līgumu, un savu pirmo sezonu pavadīja Amerikas hokeja līgā. Šarlotas "Checkers" sastāvā viņš regulārās sezonas 61 spēlē izcīnīja 27 rezultativitātes punktus (9+18), bet izslēgšanas 11 mačos tika pie septiņiem (3+4).
"Nometnē būšu jau trešo gadu," raidierakstā "Devītnieks" stāsta pats Vilmanis. "Esmu viņus redzējis, iepazinis, sāku pierast. Gribu līdzināties un mācīties no viņiem, krāt pieredzi un censties tikt tur, kur ir viņi." Viņš norāda, ka Floridas lielākais trumpis ir komandas saliedētība. "Visi visur iet kopā. Vakariņās visi dodas kopā, runā par visu."
Pirms 2024./2025. gada sezonas Vilmanim padevās rezultatīva pirmssezona, taču pirms sezonas viņu nosūtīja uz Amerikas hokeja līgu. "Pats negaidīju, ka man tik labi aizies," viņš atceras. "Man paveicās, ka bija divi savainoti spēlētāji, un man tas deva vairāk spēles laika. Tāpēc arī sanāca sevi tik labi parādīt. Klubā man teica, ka bija labi, bet vajag iegūt pieredzi kā profesionālam spēlētājam, tāpēc arī sanāca visu sezonu nospēlēt AHL."
Šajās pārbaudes spēlēs viņam sanācis uzspēlēt vienā maiņā ar vienu no "Panthers" līderiem, Metjū Tkačaku, ko gan Vilmanis nav izbaudījis. "Ja godīgi, neteiktu, ka baigi patika. Pirms tam spēlēju ar Antonu Lundelu un Ētu Luostarinenu. Viņi ir darba rūķi, labi slido, zina, kur atdot piespēli. Tkačakam patīk veidot savu spēli, viņš mazāk pielāgojas. Viņam arī bija trauma un viņš pēc katras nomaiņas bija dusmīgs."
Tāpat pēc vienas no pārbaudes spēlēm Vilmanis sanākusi aprunāšanās ar "Panthers" galveno treneri Polu Morīsu. "Pēc spēles pret "Kings" viņš lidmašīnā mani pasauca pie sevis. Viņš teica, ka man sanāca ļoti laba nometne un viņam ir prieks par to, kā izskatījos. Teica, ka ir iespēja, ka mani varētu izsaukt uz NHL, bet droši vien tā nebūtu ceturtā maiņa - neesmu tāda tipa spēlētājs, lai viņš mani izsauktu uz ceturto maiņu. Morīss zina, ko dara. Viņš ļāva man spēlēt un izpausties, tāpēc man ļoti patika pie viņa spēlēt."
Spēlējot AHL, tiek pelnīta mazāka nauda, taču tas nav viss. Ir jāspēlē ar noteikta ražotāja ekipējumu ("CCM"), kā arī par spēlēšanu izslēgšanas mačos neko daudz nemaz nemaksā. "Pieredzējušie, kuri AHL pabijuši jau pāris gadus, saka, ka daudzi nemaz negrib spēlēt "play-off", jo tur vispār nemaksā. Bonusi nenosedz tavas mēneša izmaksas. Ja uzvari finālā, tikai tad vari kaut ko nopelnīt."
Vilmaņa pārstāvētā, kurā spēlē arī Uvis Balinskis, Floridas "Panthers" jau pēdējās divās sezonās pēc kārtas kļuvusi par Stenlija kausa ieguvēju. 2025./2026. gada sezona sāksies 7. oktobrī.