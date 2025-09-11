Osmans pirms Turcijas basketbolistu spēles ar Grieķiju EČ pusfinālā traumas dēļ izlaiž treniņu
Džedi Osmans pirms Turcijas basketbolistu spēles ar Grieķiju Eiropas basketbola čempionāta (EČ) pusfinālā ceturtdien Rīgā traumas dēļ izlaida treniņu, savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo "Basketnews.com" basketbola apskatnieks Donats Urbons.
Piektdien, plkst.21, Turcija pusfinālā "Xiaomi arēnā" tiksies ar Grieķiju.
"Turcijas otrs rezultatīvākais spēlētājs Osmans traumas dēļ izlaida treniņu pirms Eiropas čempionāta pusfināla spēles ar Grieķiju," Urbons.
"Basketnews.com" ziņo, ka pēc Turcijas izlases treniņa Turcijas izlases galvenais treneris Ergins Atamans Turcijas masu medijiem skaidroja, ka Osmana ārstēšana turpinās.
"Viņš šodien nevarēja trenēties kopā ar komandu. Par viņa stāvokli sīkāk zināsim spēles laikā," sacīja Atamans.
Osmans līdzšinējās septiņās Eiropas čempionāta spēlēs ir sakrājis vidēji 14,9 punktus spēlē, aiz Alperena Šengina ieņemot otro vietu komandā.
Fināls un spēle par trešo vietu notiks svētdien.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.