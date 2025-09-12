"EuroBasket" cīņā par finālu principiālais Grieķijas un Turcijas duelis, Somijas un Vācijas atkalsatikšanās
Šodien 17:00 un 21:00 ar Vācijas un Somijas, kā arī Turcijas un Grieķijas dueļiem noskaidrosies 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā finālistes. Tiešraide TV6.
Šodien noskaidrosies 2025. gada Eiropas čempionāta finālisti. Vispirms arēnā par vietu finālā cīnīsies Vācijas un Somijas izlases, bet vēlāk nesamierināmie pretinieki - Turcija un Grieķija. Finālspēles gaidāmas divas dienas vēlāk, 14. septembrī.
Vācija pret Slovēniju, EuroBasket 2025
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.
Vai somi apstādinās pasaules čempioni?
Plkst. 17:00 kā pirmie par vietu finālā cīnīsies Vācijas un Somijas basketbolisti. Komandas savstarpēji spēkojās B apakšgrupā Tamperē, ar 91:61 uzvarot vāciešiem. Tas kļuvis par Vācijas pirmo panākumu pret Somiju četrās savstarpējās "EuroBasket" spēlēs.
Šajā mačā Somija guva tikai 61 punktu, kas ir tās otrais zemākais rādītājs 26 "EuroBasket" spēlēs kopš 2015. gada (zemākais ir 57 pret Itāliju 2017. gadā). Vācija pagaidām turnīrā spēlē bez zaudējumiem, taču gan astotdaļfinālā, gan ceturtdaļfinālā uzvarēja spēli, puslaika pārtraukumā dodoties iedzinējos. Pēdējo neveiksmi "EuroBasket" vācieši piedzīvojuši 2022. gada pusfinālā, ar 91:96 piekāpjoties Spānijai.
Ja Somija spēlēs savā pirmajā "EuroBasket" pusfinālā, tad Vācijai šis kļūs par piekto pusfinālu - divos tā spējusi uzvarēt, bet divos ir zaudējusi. Visos šajos pusfinālos uzvarētājs tika noteikts ar piecu vai mazāku punktu pārsvaru.
Vācija ir viena no turnīra līderēm vairākos statistikas rādītājos. Tā gūst visvairāk punktus no soda laukuma (43,7) un vislabāk izmanto pretinieku kļūdas, tādā veidā gūstot vidēji 19,6 punktus. Vācija ir arī viena no turnīra labākajām cīnītājām par bumbām ar vidēji izcīnītām 40,4 bumbām zem groza. Pasaules čempione ir arī turnīra rezultatīvākā komanda ar 101,9 punktiem vidēji mačā.
Somija četros šī gada "EuroBasket" mačos iemetusi vismaz 90 punktus, kas ir tās rekords. Somi arī ir vieni no labākajiem cīnītājiem par bumbām (vidēji 40 atlēkušās bumbas spēlē), kā arī ir otrie labākie pēc otrās iespējas punktiem (vidēji 15,4 punkti spēlē).
Somija pret Gruziju, EuroBasket 2025
Ceturtdaļfināla mačā Somijas basketbolisti ar rezultātu 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) pārspēja Gruziju, kas Eiropas labāko astoņniekā iekļuva pirmo reizi.
Šis kļūs par visu laiku jaunāko treneru dueli "EuroBasket" pusfināla vēsturē. Somijas treneris Lassi Tuovi ir 38 gadus vecs (kļūs par jaunāko treneri Eiropas čempionāta pusfinālā), bet Vācijas duetam Aleksam Mumbru un Alanam Ibrahimagičam ir respektīvi 46 un 47 gadi. Vācijas spēles diriģē otrais, jo Mumbru pirms turnīra nonāca slimnīcā un nevar pilnvērtīgi strādāt ar komandu.
Vācijas līderis ir Francs Vāgners, kuram vidēji spēlē 21 punkts spēlē. 20,1 punkts un 5,9 piespēles ir Denisam Šrēderam, bet 11,3 punkti un sešas bumbas zem groziem - Danielam Taisam. Somijas izlasē vadošais basketbolists ir Lauri Markanens ar 24,7 punktiem un 7,9 atlēkušajām bumbām. Jaunajam Artūra Žagara komandas biedram Stambulā Mikaelam Jantunenam 12 punkti.
Kas vairāk par basketbola spēli
Turcijas un Grieķijas pusfināls plkst. 21:00 nebūs tikai basketbola cīņa. Valstīm ir savstarpēja konfliktu vēsture, Pirmā pasaules kara laikā notiekot Mazāzijas karam, bet mūsdienās tām ir atšķirīgi viedokļi par Egejas jūras kontroli.
Statistika rāda, ka pēdējās piecās "EuroBasket" dueļos kā uzvarētāji laukumu pametuši Grieķijas basketbolisti, turklāt daudz kas bijis atkarīgs, kura komanda bijusi pārāka pirmajā puslaikā. Pēdējo reizi abas savstarpēji čempionāta ietvaros cīnījās 2013. gadā, grupā grieķiem ar Turciju izrēķinoties (84:61).
Grieķija atgriezusies Eiropas čempionāta pusfinālā pirmo reizi 16 gadu laikā. Pēdējo reizi grieķi pusfinālā spēlēja 2009. gadā, zaudējot Spānijai (64:82). Finālā grieķi nav spēlējuši 20 gadus (2005. gada pusfinālā ar 67:66 apspēlēja Franciju).
Lietuva-Grieķija Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā Rīgā; 09.09.2025
Turcijai šis kļuvis tikai par otro "EuroBasket" pusfinālu valsts vēsturē pēc spēlēšanas tajā mājās notikušajā turnīrā 2001. gadā. Toreiz izdevās iekļūt finālā, ar 79:78 apspēlējot Vāciju. Finālā gan turki zaudēja.
Līdzīgi kā Vācija, Turcija vēl nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu. Astotā uzvara pēc kārtas ļaus tai nodrošināt garāko uzvaru sēriju valsts vēsturē "EuroBasket" ietvaros. Pagaidām atslēga ceļā uz uzvaru bijusi spēle uzbrukumā - piecas uzvaras svinētas ar gūtiem vismaz 90 punktiem.
Laukumā šodien tiksies divas labākās tālmetienu izpildītājas turnīrā. Turcija trejačus izpilda ar 44,6%, bet Grieķija - 39,1%. Abām ir arī labākā precizitāte kopumā metienos - pirmajiem 52,4%, bet otrajiem - 51,1%.
Abām komandām ir arī izteikti līderi. Turcijai tas ir Hjūstonas "Rockets" spēlējošais Alperens Šengins, kuram vidēji 21,6 punkti, 10,9 punkti un 7,1 rezultatīvā piespēle. Ar 14,9 punktiem spēlē izceļas Džedi Osmens, taču ceturtdaļfinālā pret Poliju viņš iedzīvojās potītes traumā un viņa dalība spēlē vēl nav zināma. Ar 11 punktiem un 4,6 piespēlēm izceļas Šeins Larkins, bet 10,4 punktiem Erdžans Osmani.
Grieķijas vadošais basketbolists ir Jannis Adetokunbo. Viņam vidēji spēlē 29,8 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un 3,6 piespēles, divpunktu metienus izpildot ar 72,5% precizitāti. Vēl tikai Taileram Dorsijam vidēji ir virs desmit punktiem (12), taču savu pienesumu var dot vēl arī citi spēlētāji.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbola izlasei Eiropas čempionāts noslēdzās astotdaļfinālā ar zaudējumu Lietuvai, kas finālā deva 12. vietu.