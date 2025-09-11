Noskaidrots, kuru izlašu līdzjutējiem ir vislielākā interese par Eiropas basketbola čempionāta izšķirošajām spēlēm
Uz Rīgā notiekošā Eiropas basketbola čempionāta izšķirošajām spēlēm lielāka interese ir no Turcijas, Grieķijas un Somijas līdzjutējiem, bet mazāka - no Vācijas faniem, paziņoja Eiropas čempionāta finālturnīra mārketinga menedžeris Kalvis Kovaļevs. Noslēdzoties ceturtdaļfināliem, kļuva zināms, ka piektdien pusfinālos tiksies Grieķija ar Turciju un Somija ar Vāciju.
Pie Brīvības pieminekļa šodien plkst. 12.30 tika prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Astotdaļfināla spēles laikā svētdien gaidāmajam finālmačam bija izpārdoti 70% pieejamo sēdvietu, bet bronzas spēlei un pusfināliem - 60%, skaidroja Kovaļevs.
No pusfinālu sasniegušajām komandām Turcijas un Grieķijas nacionālās federācijas pieprasījušas pa 1500 biļetēm, aptuveni tādu pašu skaitu vēlējušies somi, bet trīsreiz mazāk jeb apmēram 500 biļetes varētu iegādāties vācieši. Uz finālspēli patlaban ir apmēram 1000 brīvu vietu, taču šo biļešu tirdzniecība tiks sākta vien pēc pusfināliem.
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.
Aptuveni 1500 līdzjutēju ierašanos no Somijas aģentūrai LETA prognozē Somijas basketbola izlases oficiālā fanu kluba vadītājs Janne Virtanens. Ja būtu garantija par plašāku biļešu pieejamību, vēlme doties uz Rīgu būtu lielākam skaitam līdzjutēju.
Virtanens gan satraucas par to, ka visiem Rīgā jau esošajiem līdzjutējiem varētu nepietikt biļešu, taču vienlaikus cer, ka cilvēki ieradīsies un tāpat baudīs atmosfēru - arī tad, ja spēles nevarēs vērot klātienē arēnā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.
Sestdien, 6. septembrī, Latvijas basketbolisti ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkojās 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kurā Latvijas ...