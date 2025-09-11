Vācijas futbola izlases kapteinis Jozua Kimmihs atver savu akadēmiju, kur trenēs jaunos talantus
Vācijas futbola izlases kapteinis Jozua Kimmihs atvēris savu akadēmiju dzimtajā pilsētā Rotveilā. Akadēmijā uzņemti bērni vecumā no sešiem līdz 14 gadiem un uz atklāšanas pasākumu svētdien visas 120 pieejamās vietas jau ir aizņemtas.
"Pats esmu pieredzējis, cik svarīgi ir pareizie apstākļi gan sportiskai, gan personiskai attīstībai," pēc akadēmijas atklāšanas sacīja Kimmihs. "Akadēmijai jābūt vietai, kur bērni var īstenot savus futbola sapņus, nepametot sev ierasto vidi."
Projekts, ko atbalstījuši arī vietējie uzņēmēji, sevī ietver treniņnometnes, individuālus treniņus grupām un individuāli, kā arī turnīrus. Ar savām komandām akadēmija sacentīsies arī ar citām jauniešu vienībām visā valstī.
30 gadus vecais Kimmihs futbolista karjeras sākumā trenējās "VfB Stuttgart" un "Leizig" akadēmijās. Profesionālajā futbolā viņš debitēja "Leipzig" rindās 2013.gadā, bet 2015.gadā pārcēlās uz Minhenes "Bayern". Labās malas aizsarga un pussarga pozīcijā spēlējošais Kimmihs ir deviņkārtējs bundeslīgas čempions, trīs reizes ar "Bayern" izcīnījis Vācijas kausu, triumfējis UEFA Čempionu līgā, UEFA Superkausā, FIFA Pasaules klubu kausā, bet ar Vācijas izlasi triumfējis 2017.gada FIFA Konfederāciju kausa izcīņā.
Vācijas valstsvienību Kimmihs pārstāv kopš 2016.gada un tās rindās aizvadījis 103 mačus un guvis astoņus vārtus. Kopš pagājušā gada viņš ir Vācijas izlases kapteinis.