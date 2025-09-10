Latvijas futbola līdzjutējiem Albānijā uzbrukuši vietējie huligāni, ir cietušie
Pirms Albānijas un Latvijas futbola izlašu spēles Tirānā uzbrukts Latvijas futbola izlases līdzjutējiem, portālam Sportacentrs.com apstiprinājis Latvijas Futbola federācijas (LFF) Drošības un godīgas spēles speciālists Konstantīns Rubīns.

Albānijas medijs Euronews.al ziņo, ka Latvijas izlases līdzjutējiem uzbrukuši jaunieši, kuri vēlējušies atņemt šalles un Latvijas karogu. Atsakoties viņiem atdot šos atribūtus, sekojis fizisks uzbrukums. Tiek ziņots, ka šis incidents noticis aptuveni pusstundu pirms spēles.

Notikušais pamudināja rīkoties arī Albānijas kārtību sargājošajām iestādēm, kas izmainīja paredzētu procedūru, kā līdzjutēji pamet stadionu. Latvijas fani ne līdz galam palika apmierināti ar Albānijas policijas rīcību, kas ne līdz galam vēlējušies atrisināt radušos incidentu.

Divi no uzbrukumā cietušajiem nogādāti traumatoloģijas slimnīcā Tirānā.

Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē viesos ar rezultātu 0:1 zaudēja Albānijai.

