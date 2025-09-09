Džošs Gidijs vēl četrus gadus spēlēs "Bulls" komandā (foto: Scanpix / AP)
Basketbols
Šodien 23:15
Džošs Gidijs ar Čikāgas "Bulls" vienojas par 100 miljonu dolāru vērtu līgumu
Ierobežoti brīvais aģents aizsargs Džošs Gidijs ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Čikāgas "Bulls" vienojušies par 100 miljonus dolāru vērtu četru gadu līgumu, vēsta ESPN. Līgums ir pilnībā garantēts bez spēlētāja vai komandas opcijām.
22 gadus vecais Gidijs "Bulls" komandā nonāca pērnvasar pēc maiņas darījuma ar Oklahomasitijas "Thunder". Austrālietis kļuva par Čikāgas vienības starta piecinieka saspēles vadītāju, vidēji guva 14,6 punktus, kā arī uzstādīja jaunus karjeras rekordus atlēkušajās bumbās (8,1) rezultatīvajās piespēlēs (7,2), pārtvertajās bumbās (1,2) un tālmetienu precizitātē (37,8%).
Oklahomasitijas vienība Gidiju izraudzījās 2021.gada draftā ar sesto numuru un jau pirmajā sezonā viņš nostabilizējās kā pamatsastāva spēlētājs.