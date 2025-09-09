Turcijas izlases treneris cer uz Lietuvas uzvaru ceturtdaļfinālā. Kādēļ?
Turcijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta pusfinālā nevēlas spēlēt ar Grieķijas valstsvienību, kas šovakar spēlēs pret Lietuvu, preses konferencē pēc iekļūšanas pusfinālā atzina Turcijas izlases galvenais treneris Ergins Atamans. Jau ziņots, ka Turcijas basketbolisti otrdien Rīgā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā ar 91:77 apspēlēja Poliju, sasniedzot meistarsacīkšu pusfinālu pirmo reizi kopš 2001.gada.
"Beidzot Alperens Šengins tika pie "triple double". Zinām savas spējas, kas mums ir labākas nekā Polijas komandai. Zinājām, ka viņi spēlēs ļoti agresīvu aizsardzību, bet mēs atbildējām ar to pašu," teica Atamans. "Sākām spēli ar agresīvu aizsardzību, un tikām pie punktiem ātrajos uzbrukumos. Saglabājām spēles kontroli," viņš piebilda.
Treneris izcēla, ka pēc tam, kad Šengins tika pie "triple-double", viņa vadītā vienība pieļāva vairāk kļūdu, kas Polijai ļāva cerēt uz atspēlēšanos, taču turpinājumā turkiem izdevies papildu neriskēt un nosargāt panākumu.
Turcijas izlase pusfinālā, kas otrdien sāksies plkst.21, spēkosies ar Grieķijas un Lietuvas dueļa uzvarētāju. Atamans norādīja, ka starp grieķiem ir vairāki spēlētāji, kurus viņš trenē Atēnu "Panathinaikos" rindās un labi pazīst.
"Tajā komandā ir pieci spēlētāji [no "Panathinaikos]", un es pazīstu arī daudzus citus. Skatoties uz sastāvu, Grieķija, iespējams, šobrīd ir labākā komanda. Ticu, ka viņi ir labākā komanda, un kā treneris nevēlos spēlēt pret Grieķiju. Ja viņi uzvarēs, tad tas būs liktenis, un pusfinālā būs septiņi "Panathinakos" spēlētāji," skaidroja Atamans.
Viņš atklāja, ka Džedi Osmana savainojums, kas lika viņam uz brīdi doties uz ģērbtuvēm trešajā ceturtdaļā, nav pārāk nopietns, un dienās līdz pusfinālam būs laiks traumu sadziedēt.
Trešdien ceturtdaļfinālos cīnīsies Somija ar Gruziju un Vācija ar Slovēniju. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien.