Par Leverkūzenes "Bayer" galveno treneri ieceļ bijušo Dānijas izlases treneri Hjulmandu, viņa priekšteci ten Hagu atlaida pēc divām spēlēm
Vācijas futbola bundeslīgas klubs Leverkūzenes "Bayer" par galveno treneri ir iecēlis Dānijas speciālistu Kasperu Hjulmandu, pirmdien paziņoja klubs. Jau ziņots, ka pēc viena punkta izcīnīšanas divās pirmajās bundeslīgas kārtās no amata tika atlaists iepriekšējais galvenais treneris - Nīderlandes speciālists Eriks ten Hags, kurš pirms tam vadīja Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "United".
"Hjulmands ir jaunais "Bayer" galvenais treneris," raksta klubs. "Bayer" ziņo, ka līgums ar dāni ir spēkā līdz 2027.gada 30.jūnijam.
"Esam piesaistījuši Hjulmandu, kura darbam esam sekojuši līdzi jau ilgu laiku," skaidroja "Bayer" sporta rīkotājdirektors Simons Rolfess, kurš atgādina, ka arī Hjulmanda asistents Dānijas izlasē Ismaels Kamenforte arī vairākus gadus strādāja Leverkūzenes klubā, un tāpēc Hjulmanda treniņu metodes "Bayer" ir labi zināmas.
Rolfess no Hjulmanda gaida "proaktīva spēles stila" ieviešanu. "Papildus trenera spēcīgajām tehniskajām spējām mūs iespaidoja arī Hjulmanda komandas vadības principi," piebilst "Bayer" izpilddirektors Fernando Karro. Viņš bilst, ka Leverkūzenes komandai, kas var ievērojami progresēt, ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas, un tā gūs labumu no Hjulmanda saprotamā, komunikatīvā un empātiskā stila.
"Es vienmēr esmu uztvēris "Bayer"kā labi vadītu, labi strukturētu un ļoti ambiciozu klubu. Šis iespaids pēdējo dienu laikā ir nostiprinājies," skaidro 53 gadus vecais treneris.
Hjulmands no 2020. līdz 2024.gadam bija Dānijas izlases treneris, 2021.gadā viņa vadītajai Dānijas komandai sasniedzot Eiropas čempionāta pusfinālu. Hjulmands no amata atkāpās pēc 0:2 zaudējuma Vācijai 2024.gada Eiropas meistarsacīkšu astotdaļfinālā. Hjulmands Vācijā jau ir strādājis 2014./2015.gada sezonā, vadot "Mainz 05" vienību.
Pagājušajā sezonā otro vietu ieņēmusī "Bayer" šobrīd ar vienu punktu divos mačos Vācijas bundeslīgā ieņem 12.vietu 18 komandu konkurencē.