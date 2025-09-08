Latvijas olimpieši tērpsies itāļu zīmola drānās
Itāļu modes zīmols "Dan John" kļuvis par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) partneri, un 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā–Kortīnā nodrošinās reprezentatīvos tērpus Latvijas sportistiem un oficiālajai delegācijai.
Dizainā, kas plašākai sabiedrībai tiks atklāts nākamā gada sākumā, izmantotas krāsas un detaļas, kas simbolizē Latvijas identitāti, vienlaikus saglabājot "Dan John" raksturīgo Itālijas šarmu un mūsdienīgumu. Tērpi ietver pilnu komplektāciju, kas atbilst gan oficiālajām prasībām, gan nodrošina vieglumu un pārliecību. Tie izvēlēti, apvienojot Itālijas elegances tradīcijas ar latvisku raksturu un estētiku.
“Ziemas olimpiskās spēles Latvijai vienmēr ir īpašs notikums, kurā vēlamies parādīt sevi ar pārliecību – gan sporta laukumos, gan arī oficiālajās pieņemšanās un vizītēs. Tāpēc sadarbība ar itāļu modes zīmolu "Dan John" ir likumsakarīga, jo spēles notiks Itālijā un šī partnerība dabiski apvieno Latvijas sportistu pārliecību ar itāļu eleganci. Šie tērpi radīs vienotu noskaņu un stiprinās "Komandas Latvija" piederības sajūtu, vienlaikus reprezentējot mūsu delegāciju elegantā, Itālijas dizainā veidotā tēlā,” pauž Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.
Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai apģērbs būtu gan vizuāli reprezentabls, gan funkcionāls – sportisti justos komfortabli, bet vienlaikus pārliecinoši un eleganti. Šī pieeja balstās uz zīmola pieredzi ne tikai tā dzimtenē Itālijā, bet arī Rietumeiropā un citviet pasaulē, kur tas guvis lielu popularitāti gan e-komercijā, gan vairāk nekā 230 klātienes veikalos.
“Būt kopā Latvijai un Itālijai Ziemas olimpiskajās spēlēs ir mums īpašs notikums. Tas nav tikai par sportu – tas ir par valsts tēla un identitātes reprezentāciju visai pasaulei. Tieši tāpēc mūsu mērķis bija izvēlēties tērpus, kas iemieso sporta eleganci, itāļu vienkāršību un latviešu pārliecību. Gan sportistus, gan oficiālās delegācijas pārstāvjus Milānā–Kortīnā sagaidīsim kā savējos, jo ar Baltijas partneru komandu esam izveidojuši ciešu, pozitīvu un mērķtiecīgu sadarbību,” saka "Dan John" dibinātājs Daniele Rača.
Šis projekts simbolizē plašāku saikni, apvienojot Itālijas un Latvijas komandu pieredzi un zināšanas, lai Latvijas sportisti tiktu pamanīti starptautiskajā arēnā.
“"Dan John" ir labi atpazīstams zīmols Itālijā un Rietumeiropā, un mēs ar prieku turpinām paplašināt savu klātbūtni Baltijā, uzsākot otro darbības gadu šajā reģionā. Olimpiskās spēles mums ir ļoti pagodinošs izaicinājums, un es ar nepacietību gaidu, kad visi kopā varēsim ieraudzīt sarkanbaltsarkano komandu jaunajos, skaistajos tērpos,” stāsta "Dan John" pārstāvošā uzņēmuma Baltijā, SIA "DJ Baltics", valdes loceklis Krišjānis Caune.
Par Milānas-Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Šobrīd dalību 2026. gada Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs jau ir nodrošinājusi Latvijas vīriešu hokeja izlase, biatlona sieviešu un vīriešu komandas un daiļslidotāji izcīnījuši divas kvotas vīriešu konkurencē. Sportisti citās ziemas sporta disciplīnās turpina cīņu par vietām olimpiskajās spēlēs līdz 2026. gada 18. janvārim.
Milānas-Kortīnas spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi – ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, ātrslidošana, tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa. Sacensības norisināsies sešos klāsteros - Milānā, Antholcā-Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco -Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā, 6. februārī un noslēgsies Venēcijā 22. februārī.
Par "Dan John"
"Dan John" ir starptautiski atzīts itāļu modes zīmols, kas piedāvā augstas kvalitātes un pieejamu vīriešu apģērbu. Tā izveidošanā ir ģimenes tradīcijas vairākās paaudzēs, radot jaunu zīmolu Romā 2015. gadā, un šobrīd tam ir vairāk nekā 230 veikalu 20 valstīs. “Financial Times” 2020. gadā iekļāvis uzņēmumu ikgadējā “FT 1000” sarakstā, piešķirot pirmo vietu kā visstraujāk augošajam mazumtirdzniecības uzņēmumam Eiropā."
Zīmola panākumu pamatā ir Itālijas mantojuma un mūsdienīga dizaina apvienojums. Kolekcijas aptver gan ikdienas apģērbus, gan biznesa un svinīgus tērpus. Papildus tam "Dan John" regulāri atbalsta sporta komandas un kultūras iniciatīvas, stiprinot saikni starp stilu, pašapziņu un sabiedrību.
Baltijā "Dan John" ienācis 2024. gadā, atverot pirmos klātienes veikalus tirdzniecības centros “Akropole Alfa” un “Spice” Rīgā, bet “Pilsētas pasāža” Jelgavā, kā arī e-komercijas platformu: Danjohn.lv .