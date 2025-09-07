Turcija savā laukumā piedzīvo briesmīgu sakāvi pret Spāniju Pasaules kausa kvalifikācijā
Spānijas vīriešu futbola izlase svētdien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā izcīnīja graujošu uzvaru. E grupas mačā Spānija ar 6:0 (3:0) sagrāva Turciju. Visu laiku smagāko zaudējumu turki piedzīvoju
Spāņus jau sestajā minūtē vadībā izvirzīja Pedri, bet aptuveni 14 minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Mikels Merino, kurš pirmā puslaika kompensācijas laikā izcēlās ar vēl vienu precīzu sitienu, rezultātam kļūstot 3:0.
Otrā puslaika ievadā spāņi ātri guva vēl divus vārtus, kad aptuveni četru minūšu laikā turku vārtsargu pārspēja Ferrans Torress un Merino, kurš pirmo reizi karjerā tika pie "hat trick".
Jau ziņots, ka svētdien citā E grupas mačā Gruzija ar 3:0 apspēlēja Bulgāriju. Pēc divām aiz aizvadītām spēlēm E grupā sešus punktus izcīnījusi Spānija, pa trīs punktiem ir Gruzijai un Turcijai, bet bez punktiem ir Bulgārija.
Vēl A grupā Vācija mājās ar 3:1 (1:1) guva panākumu pār Ziemeļīrijas futbolistiem.
Septītajā minūtē Vācijas labā vārtus guva Seržs Gnabrī, bet, tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, 34.minūtē rezultātu izlīdzināja Īzaks Praiss. Otrajā puslaikā vāciešiem izdevās gūt divus vārtus aptuveni trīs minūšu laikā, kad viesu vārtsargu pārspēja Nadīms Amiri un Floriāns Vircs.
Otrā A grupas spēlē Slovākija viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Luksemburgu. Vienīgie vārti mačā tika gūti pamatlaika pēdējā minūtē, kad precīzs sitiens padevās Tomāšam Rigo.
Pēc divām spēļu kārtām A grupā Slovākijai ir seši punkti, pa diviem punktiem ir Vācijai un Ziemeļīrijai, bet bez punktiem ir Luksemburga.
Savukārt G grupas mačā Polija savā laukumā ar 3:0 (3:1) apspēlēja Somiju. Polijas labā vārtus guva Jakubs Kaminskis, Roberts Levandovskis un Metjū Kešs, kamēr Somijas rindās ar precīzu sitienu pamatlaika beigās izcēlās Benjamins Kalmans.
Jau ziņots, ka citā G grupas cīņā svētdien Lietuva mājās ar 2:3 piekāpās Nīderlandei.
G grupas līdere ar desmit punktiem četrās spēlēs ir Nīderlande, Polija pie tikpat punktiem tikusi piecās cīņās, Somijai ir septiņi punkti, Lietuvai iekrājusi trīs punktus, kamēr Maltai ir divi punkti.
Tikmēr J grupā Beļģija mājās ar 6:0 (2:0) sagrāva Kazahstānas vienību.
Uzvarētāju rindās ar diviem precīziem sitieniem izcēlās Kevins de Breine un Žeremijs Doku, kamēr pa vienai reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Nikolass Raskins un Tomā Menjē.
J grupā Ziemeļmaķedonija piecos mačos izcīnījusi 11 punktus, pa desmit punktiem attiecīgi četrās un piecās spēlēs ir Beļģijai un Velsai, Kazahstāna tikusi pie trīs punktiem, kamēr bez punktiem ir Lihtenšteina.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.