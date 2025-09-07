Citi sporta veidi
Šodien 20:46
Rihards Snikus Eiropas čempionātā paraiejādē uzvar arī brīvā stila sacensībās
Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance" svētdien Nīderlandē ieņēma pirmo vietu Eiropas čempionātā paraiejādē brīvā stila sacensībās. Snikus un "King of the Dance" sacensībās I grupā saņēma vērtējumu 80,674%, sasniedzot labāko rezultātu.
Otro vietu grupā ar vērtējumu 79,827% ieņēma itāliete Sāra Morganti ar zirgu "Mariebelle", bet trešā astoņu sportistu konkurencē ar rezultātu 77,140% bija Lielbritānijas parasportiste Marija Dērvorda-Akhērsta.
Savukārt Alise Muižniece ar zirgu "Baily" IV grupas brīvā stila sacensībās saņēma vērtējumu 70,590% un ierindojās piektajā pozīcijā. Par uzvarētāju kļuva francūziete Aleksija Pitjē ar zirgu "Sultan 768", saņemot vērtējumu 78,055%.
Jau ziņots, ka Snikus izcīnīja zelta godalgu arī individuālajās sacensībās.