Jaunais Itālijas treneris Gatuzo fiziski "motivējis" spēlētājus, lai viņi beidzot sāktu spēlēt un uzvarētu Igauniju
Kā jau ziņots, futbola Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Bergamo Itālija piektdien ar 5:0 sakāva Igauniju, taču tikai vēlāk atklājās, kas lika mājiniekiem "pamosties" un pēc bezvārtu neizšķirta pirmajā puslaikā beidzot pierādīt savu absolūto favorītu statusu. Izrādās, izlases galvenais treneris Dženāro Gatuzo savas debijas spēles pārtraukumā ļoti uzkrītoši parādīja spēlētājiem savu neapmierinātību ar sniegumu.
Pirmajā puslaikā četrkārtējā pasaules čempione Itālija D grupas spēlē pret Igauniju nespēja gūt vārtus, un pārtraukumā galvenais treneris ķērās pie radikālām metodēm.
Itālijas izlases uzbrucējs Džakomo Raspadori apliecināja "Sky Sport Italia", ka trenera pļaukas nebūt nebija metaforiskas, lai "pamodinātu" spēlētājus. “Nē, viņš mums iecirta īstas pļaukas, es pats dabūju vienu pa pakausi,” viņš atzina.
Jaunais Madrides “Atletico” uzbrucējs otrajā puslaikā uznāca laukumā no rezervistu soliņa un uzreiz veica rezultatīvu piespēli, kam 90 sekunžu laikā sekoja paša gūtie vārti. Itālijas labā divus vārtus guva Mateo Retegi, bet pa vieniem - Moise Kens, Džakomo Raspadori un Alesandro Bastoni.
Pēc četrām spēlēm Norvēģijai ir 12 punkti, Izraēlai - deviņi, Itālija trīs mačos guvusi sešus punktus, Igaunija piecās cīņās - trīs, bet Moldova četrās spēlēs palikusi bez punktiem.
2006. gada Pasaules kausa ieguvējs Gatuzo tika apstiprināts Itālijas futbola izlases galvenā trenera amatā šā gada jūnijā un šī bija viņa debijas spēle jaunajā amatā.
Kā spēlētājs Gatuzo savulaik bija viens no "AC Milan" līderiem, šajā komandā laika posmā no 1999. līdz 2012.gadam aizvadot 450 spēles. Ar Milānas vienību viņš divas reizes triumfēja A sērijā un divreiz izcīnīja UEFA Čempionu līgas trofeju. Savukārt Itālijas izlasē bijušais pussargs laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam aizvadīja 73 spēles, gūstot vienus vārtus. 2006.gadā viņš Itālijas izlasei palīdzēja uzvarēt Pasaules kausa izcīņā. Pēc izcilās futbolista karjeras beigām Gatuzo uzsāka trenera karjeru 2013.gadā. Iepriekš treneris strādājis ar Florences "Fiorentina", "Napoli" un Milānas "Inter" Itālijas A sērijā, kā arī ar Marseļas "Oympique" Francijā un "Valencia" Spānijā. Tāpat Gatuzo vadījis šveiciešu "Sion", Krētas OFI no Grieķijas un itāļu klubus "Palermo" un "Pisa", vēsta LETA.