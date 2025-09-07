Madss Pedersens triumfē "Vuelta a Espana" 15.posmā
Dānijas riteņbraucējs Madss Pedersens svētdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" 15.posmā. Svētdien riteņbraucēji mēroja 167,8 kilometrus, pārvarot pa vienam pirmās un otrās kategorijas kāpumam.
Nelielas grupas finiša sprintā Pedersens ("Lidl-Trek") bija ātrākais, otrajā vietā viņam sekoja venecuēlietis Orluiss Aulars ("Movistar"), bet trešais bija itālis Marko Frigo ("Israel-Premier Tech").
Pirmie astoņi riteņbraucēji finišēja pēc četrām stundām divām minūtēm un 13 sekundēm.
Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā dānis Jonass Vingegords ("Visma"/"Lease a Bike"), kurš par 48 sekundēm apsteidz Portugāles riteņbraucēju Žuānu Almeidu ("UAE Team Emirates - XRG"). Lielbritānijas sportists Tomass Pidkoks ("Q36.5") atpaliek divas minūtes un 38 sekundes un noslēdz pirmo trjinieku.
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuela a Espana" nepiedalās.
80. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3151 kilometru.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva slovēnis Primožs Rogličs, izcīnot pirmo vietu kopvērtējumā ceturto reizi karjerā.
"Vuelta a Espana" beigsies septembra vidū Madridē.