Mūžībā devies leģendārais NHL un "Canadiens" vārtsargs Kens Draidens, kurš īsā karjerā izcīnīja sešus Stenlija kausus
5. septembrī aizsaulē aizgājis viens no visu laiku slavenākajiem Nacionālās hokeja līgas (NHL) vārtsargiem Kens Draidens, kurš nieka pilnu septiņu sezonu karjerā palīdzēja Monreālas “Canadiens” sešas reizes izcīnīt Stenlija kausu, bet pēc tam kļuva par juristu un politiķi. 78 gadus vecā hokeja leģenda nomira pēc cīņas ar vēzi.
“Kens Draidens bija izcils sportists, bet viņš bija arī izcils cilvēks,” paziņoja “Canadiens” īpašnieks Džefs Molsons. “Aiz [vārtsarga] maskas bija izcila personība. Šodien mēs sērojam ne tikai par to, ka zaudējām stūrakmeni vienai no visu laiku izcilākajām hokeja dinastijām, bet arī par ģimenes cilvēku, plaši domājošu pilsoni un džentlmeni, kurš dziļi ietekmēja mūsu dzīves un kopienas daudzās paaudzēs.” “Kens iemiesoja visu labāko, ko nozīmē Monreālas “Canadiens”,” viņš uzsvēra.
Kens Draidens palīdzēja Monreālas “Canadiens” izcīnīt sešus Stenlija kausus, tostarp četras reizes pēc kārtas no 1976. līdz savas karjeras beigām 1979. gadā. Piecas reizes viņš ieguva Vezinas balvu kā līgas labākais vārtsargs. 1972. gadā viņš bija Kanādas izlases vārtsargs vēsturiskajā sērijā pret PSRS izlasi. Viņa relaksācijas poza spēles laikā, atbalstoties uz nūjas, kļuva par vienu no ikoniskākajiem mirkļiem NHL vēsturē. 1983. gadā viņu iekļāva Hokeja Slavas zālē. Viņa 1983. gada grāmata “Spēle” (The Game) tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām sporta grāmatām. 2017. gadā atzīmējot līgas simtgadi, NHL viņu iekļāva 100 izcilāko spēlētāju sarakstā.
Viņa vecākais brālis Deivs Draidens arī bija NHL un Pasaules hokeja līgas (WHA) vārtsargs, un 1971. gada 20. martā pirmo reizi NHL vēsturē abu komandu vārtus sargāja brāļi, kad Deiva Draidena Bufalo “Sabres” viesojās Monreālā. Pēc tam viņi laukumā kā pretinieki tikās vēl piecas reizes. Arī Deivs Draidens nomira no vēža 2022. gada 4. oktobrī 81 gada vecumā.
Jāpiebilst, ka vēzis paņēma arī citas NHL un "Canadiens" leģendas Gija Leflēra dzīvību, kurš aizgāja 2022. gada 22. aprīlī 70 gadu vecumā. Viņa NHL karjera sākās vienlaikus ar Draidenu, bet noslēdzās 1991. gadā.