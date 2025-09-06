Derbijs, kas komentārus neprasa: Latvijai Eiropas čempionātā astotdaļfinālā duelis pret Lietuvu
Šodien Latvijas basketbolisti plkst. 18:30 ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkosies 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Spēles tiešraide kanālā TV3.
Latvijas basketbolisti A grupā ar trijām uzvarām piecās spēlēs ieguva trešo vietu. Panākumi tika izcīnīti pār Igauniju (72:70), Portugāli (78:62) un Čehiju (109:75), kamēr neveiksmes bijušas pret Turciju (73:93) un Serbiju (80:84). Pēdējā spēlē pret Čehiju latvieši atkārtoja vienas spēles rezultativitātes rekordu Eiropas čempionātos.
Lietuvas izlase B grupā ar četrām uzvarām piecās spēlēs ieguva otro vietu. Vienīgais zaudējums tika piedzīvots pret pasaules čempioni Vāciju, turklāt pārliecinošs - 88:107. Cīņā par otro vietu grupā apspēlēta Somija (81:78), tāpat panākumi gūti pret Lielbritāniju (94:70), Melnkalni (94:67) un Zviedriju (74:71). Spēlē pret Somiju nopietnas ceļgala traumas dēļ lietuvieši pazaudēja savu līderi, saspēles vadītāju Roku Jokubaiti.
Eiropas čempionātos labāki lietuvieši
Kopš neatkarības atgūšanas abas brāļu tautas savstarpēji Eiropas čempionātos cīnījušās četras reizes, Latvijai uzvarot vienā spēlē. Tas notika 2001. gadā, kad cīņā par tikšanu labāko astotniekā Latvija ar Kasparu Kambalu un Raimondu Miglinieku priekšgalā apspēlēja spēcīgo Lietuvu ar 94:76.
Nākamajos trijos piegājienos labāki bija Lietuvas spēlētāji. Divus gadus vēlāk, 2003. gadā, Lietuva atspēlējās dramatiskā veidā un pārspēja latviešus pagarinājumā ar 92:91, bet 2013. un 2015. gadā Lietuva uzvarēja grupas ietvaros - vispirms ar 67:59 un vēlāk 68:49. Jāpiemin, ka abu komandu pēdējā spēle Eiropas čempionātā notika, kad vienas grupas izspēle tika uzticēta Rīgai.
Pēdējo abu komandu oficiālais mačs starptautiskos turnīros noticis 2023. gada Pasaules kausā cīņā par piekto vietu. Toreiz Latvijas spēlētājiem viss gāja no rokas, sagraujot Lietuvu ar 35 punktu pārsvaru - 98:63. Ar 17 rezultatīvajām piespēlēm konkrētajā mačā izcēlās Artūrs Žagars.
Dramatiska pārbaudes spēle
Komandas aizvadīja savstarpējo maču, gatavojoties čempionātam. 14. augusta vakarā arēnā Latvijas izlase uguņoja pirmajā ceturtdaļā, kurā guva veselus 39 punktus, taču tālakajā gaitā Lietuva prata atspēlēt vairāk nekā desmit punktu deficītu un atspēlēties. Pamatlaika izskaņā izraut uzvaru varēja Kristaps Porziņģis, kura pustālais metiens grozam lidoja secen, bet pagarinājumā spēcīgāki izrādījās lietuvieši (109:105).
Pēc šī mača Jons Valančūns un Roks Jokubaitis uzsvēra revanšu par -35 Pasaules kausā. Galvenais treneris Rims Kurtinaitis dienu pirms mača atklāja, ka šī pārbaudes spēle bijusi noderīga abām izlasēm, jo tās zina, kā katra spēlē.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
Savainojumu ietekme
Katrā komandā ir iekrāti savainojumi. Lietuvas izlasē nopietnas ceļgala traumas dēļ turnīrs priekšlaicīgi noslēdzies Rokam Jokubaitim, kurš pirms tam bija izlases līderis ar vidēji virs 17 punktiemu (17,3) un astoņām piespēlēm (8,5). “Viņš bija puse komandas, bet tagad būsim cita komanda. Tas nenozīmē, ka vājāka,” dienu pirms dueļa teica Kurtinaitis.
Lietuvas izlasē šīs nav vienīgās likstas. Pret Zviedriju nopietnu potītes traumu guva Margiris Normants, taču pirmsspēles treniņā bija novērojams, ka viņš tajā piedalās. Tāpat pret Zviedriju nespēlēja Tads Sedekerskis, kuram ir kājas trauma. Jau pēc mača pret zviedriem Kurtinaitis norādīja, ka Vitorijas “Baskonia” spēlējošajam lietuvietim trauma nav nopietna. Arī par Normantu, kurš aizsardzībā var spēlēt pret Porziņģi, Kurtinaitis atklāja pozitīvas vēstis, kamēr pats spēlētājs uzsvēra, ka attiecībā uz viņa piepampušo potīti lēmums tiks pieņemts spēles dienā.
Latvijas izlasē pēdas traumas dēļ nespēlē vairs Andrejs Gražulis, kura atkopšanās laiks tiek vērtēts līdz četriem mēnešiem. Pret Portugāli paceles cīpslu traumēja Artūrs Žagars, bet Ahilleja cīpslas sasitumā iedzīvojās Kristers Zoriks. Žagars limitēti piedalījās cīņā pret Čehiju, bet Zoriks tika pietaupīts. Sagaidāms, ka abi spēlēs.
Latvieši nedomā par favorītu statusu
Dienu pirms spēles trenējās arī Latvijas basketbolisti, aizvadot pilnvērtīgu treniņu olimpiskajā sporta centrā. Ceturtdienu Latvijas basketbolisti izmantoja atpūtai, apciemojot arī savas ģimenes.
Mediju lielākā uzmanība tika pievērsta Kristapam Porziņģim. "Jāspēlē mūsu basketbols. Turnīra laikā esam ieskrējušies. Esam uzķēruši savu ritmu un savu ātrumu. Jāspēlē ātri, agresīvi un kā komandai," dienu pirms mača teica Kristaps. Sarunas laikā Porziņģim komandas biedrs Rihards Lomažs atnesa saldējumu un kafiju.
"Neadekvāti daudz pēdējās dienu dzirdu, ka daudzi jau to spēli ir ieskaitījuši. Rītdienas spēlē būs tāds kapiņš laukumā. Nezinu, kurš ir favorīts, kurš nē, bet es iespējas vērtēju 50:50," pirms spēles par favorītu statusu teica kapteinis Dairis Bertāns, kurš ieskicēja, kā Lietuvas izlase mainījusies pēc Roka Jokubaiša izkrišanas.
"Viņš bija viņu galvenais spēles veidotājs - veidoja situācijas gan sev, gan citiem. Pārējie saspēles vadītāji nav tik agresīvi sev veidot tās situācijas. Viņi vairāk iesaista citus. Tas ir tas, ko viņi zaudē, taču tas neko nemainīs - tie ir lietuvieši. Var paņemt arī kādu no Lietuvas līgu, viņš te nāks un cīnīsies," teica Latvijas izlases kapteinis.
Ko saka statistika
Lietuva ir septītā rezultatīvākā turnīra komanda ar vidēji gūtiem 86,2 punktiem mačā. Metienu realizācijas procents tai ir piektais augstākais turnīrā (48,5%). Divpunktu metienus lietuvieši izpilda ar 58,9% (6. vieta), tālmetienus ar trešo zemāko procentu turnīrā (26%), bet soda metienus - 72,3% (14. vieta). Statistika pierāda, ka Lietuvas izlase punktu gūšanu balsta no divpunktu zonas. Lietuva spēlē vidēji izcīna 41,8 atlēkušās bumbas, kas ir labākais rādītājs visā turnīrā. Veiksmīgā cīņa par bumbām zem groza ļauj lietuviešiem veikt ātrās pārejas un tamdēļ Lietuva pagaidām ir ceturtā ātrākā turnīra komanda. Tā ir trešā labākā bloķētāja (3,4 bloki spēlē) un dalīti otrā labākā piespēlētāja (vidēji 23 piespēles spēlē).
Latvijas izlase pēc 109 punktiem pret Čehiju pakāpusies uz desmito vietu rezultativitātē - vidēji tā spēlē met 82,4 punktus. Metienus Latvija izpilda ar 43,2% precizitāti, kas ir 15. rādītājs. Divpunktu metieni tiek izpildīti ar 54,6% (12. vieta), tālmetieni ar 34,8 % (septītā vieta), bet esam otrie labākie soda metienu izpildītāji (83,2%). Ne tā labākā bijusi cīņa par atlēkušajām bumbām - 34,2 vidēji mājiniekus ierindo 19. vietā. Blokos Latvija ir dalīti ceturtā (trīs bloķēti metieni spēlē), bet piespēlēs - astotie (21 piespēle mačā).
Bez jau minētā Jokubaiša pirmajās piecās spēlēs vismaz desmit punktus Lietuvas izlasē guvuši divi basketbolisti - Jons Valančūns (15,4 punkti, 6,4 bumbas zem groziem) un Ažuols Tubelis (desmit punkti, 7,4 bumbas zem groziem). Latvijas izlasē virs desmit punktiem vidēji trīs basketbolistiem - Kristapam Porziņģim (17,4 punkti, 6,6 bumbas zem groziem), Dāvis Bertāns (12,4 punkti, septiņas bumbas zem groziem) un Rolands Šmits (11,6 punkti). Šmits savas karjeras laikā spēlējis Kauņas “Žalgiris”.
Kas pretī ceturtdaļfinālā?
Kopumā šodien paredzētas četras spēles. Plkst. 12:00 Turcija cīnīsies pret Zviedriju, 15:15 Vācija pret Portugāli, bet 21:45 Serbija pret Somiju. Latvijas un Lietuvas mača uzvarētāja ceturtdaļfinālā duelēsies pret Grieķijas un Izraēlas spēles uzvarētāju. Šis astotdaļfināls tiks izspēlēts kā pēdējais svētdien, 7. septembrī plkst. 21:45.