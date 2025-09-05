Klāt Itālijas "Grand Prix". Vai "Ferrari" savā svētajā zemē cīnīsies par uzvaru?
Nav lieliskākas trases un komandas sadarbības kā Moncai ar “Ferrari” – savā mājas posmā itāļu komanda izcīnījusi 20 uzvaras, pēdējo no tām pērn. Lai gan trase varētu būt labvēlīga sarkanajiem, kas ieradušies ar īpašu krāsojumu, pēdējo posmu ķibeles rada daudz nezināmā.
Trase. Gandrīz 80 procenti apļa tiek pavadīts ar gāzes pedāli grīdā. Monca sastāv no vairākām garām taisnēm un dažiem viltīgiem, bet vidēji ātriem pagriezieniem. Tradicionāli Monca allaž bijusi vieta, kur priekšrocības guvušas komandas ar jaudīgākajiem dzinējiem, nevis labākajiem aerodinamikas risinājumiem.
Ekstrēmi zemie piespiedējspēka līmeņi nozīmē, ka DRS sistēma šeit ir krietni mazvērtīgāka nekā citās trasēs. Tā lietošanai paredzētas divas taisnes, tomēr pēdējos gados apdzīšana Moncā ir ievērojami sarežģītāka kā varētu likties. Liela nozīme kvalifikācijā būs aizvēja rašanai, tādēļ komandas mēdz sastrādāties, upurējot viena pilota rezultātu, lai palīdzētu otram, kas pie mūsdienu mazajiem atstatumiem var pavērt izdevības pārsteidzošiem rezultātiem.
Riepas. Zemais piespiedējspēks ir krietni saudzīgāks pret riepām, turklāt pērn pirms Itālijas Grand Prix tika ieklāts jauns asfalta segums, padarot trasi vēl gludāku. Pērn, iztiekot bez drošības mašīnu iejaukšanās, vairums braucēju boksos devās tikai vienu reizi, tomēr daži nosliecās par labu divu pitstopu taktikai. Paredzams, ka pitstops braucējam maksās aptuveni 24 sekundes, kas ir vairāk kā lielākajā daļā trašu. Arī šogad “Pirelli” sagādājis C3, C4 un C5 riepas. Paredzams, ka sacīkstēs dominēs abi cietākie sastāvi.
Laiks. Pēc neziņas Nīderlandē šoreiz meteorologi sagatavojuši ļoti mierīgu prognozi – piektdien treniņos gaisa temperatūra var pārsniegt 25 grādus, galvenokārt, saulains. Rīta pusē ir iespējams lietus, tomēr pēcpusdienā tas pametīs trasi. Sestdien un svētdien tumšie mākoņi būs izkliedēti, lai varētu ļoti vasarīgos apstākļos noslēgt sezonas Eiropas fāzi.
Grafiks. F-1 šajā nedēļas nogalē Moncā sev azotē līdzi paķērusi arī junioru kategorijas F-2 un F-3, kam galvenās sacensības gaidāmas svētdien no rīta. Pērn Formula 2 lielisku sniegumu demonstrēja igaunis Pauls Arons, kuram “Alpine” šai posmā uzticējuši Kolapinto mašīnu. Igaunis trasē dosies piektdien plkst. 14:30. Galvenie notikumi ierastajā laikā – kvalifikācija sestdien plkst. 17:00 (vajadzētu noslēgties līdz basketbola astotdaļfināla spēles sākumam), bet sacīkstes svētdien plkst. 16:00 uzreiz pēc "MotoGP" sacensībām Barselonā.
Pērn: “McLaren” braucējiem izdevās aizņemt pirmo starta rindu. Šķita, ka Noriss kontrolēs notikumu gaitu, tomēr jau pirmajā sektorā Piastri veica pārdrošu manevru, ne tikai pārņemot vadību, bet arī paverot durvis Šarlam Leklēram pakāpties uz otro pozīciju. “Ferrari” nolēma Leklēru laicīgi iesaukt boksos, nodrošinot viņu ar cietākā sastāva riepām. Šarls nebija apmierināts ar šādu lēmumu, tomēr Piastri ar atšķirīgu riepu taktiku atzina itāļu vienības pārākumu mājas posmā. Noriss finišēja trešais, bet Verstapens palika tikai sestais, piekāpjoties arī Lūisam Hamiltonam, kura pārstāvētā “Mercedes” komanda treniņbraucienos deva iespēju Kimi Antonelli. Pietika ar pāris apļiem, lai tīneidžeris paliktu trases malā ar sasistu mašīnu.
Top 3 intrigas:
Vai “Ferrari” pratīs reabilitēties vismaz mājas posmā? “Ferrari” galvenās galvassāpes sagādā mašīnas augstums. Ideālos un sterilos apstākļos zemi noregulēta formula darbojas lieliski, tomēr nav daudz vietu, kur izveidot šo harmoniju starp mašīnu un trasi. Moncā formulas tiek noregulētas pietiekami zemu, lai radītu maksimālu piespiedējspēku. Iespējams, tieši mājas posms būs itāļu vienības labākā izdevība pacīnīties par ko vairāk kā tikai goda pjedestālu.
Kā mainīsies Lando Norisa pieeja sacīkstēm? Līdz šim abi “McLaren” braucēji kopvērtējumā augšup kāpuši samērā līdzīgi – Noriss ieguva handikapu pirmajā posmā Austrālijā, Piastri bija ātrāks lielākajā daļā posmu, nonākot priekšgalā, tomēr pēc Norisa ķibelēm Zandvortā atstatums pārsniedzis uzvaras tiesu. Lando vairs nevar atļauties drošus finišus otrajā vietā. Viņam ar nagiem un ragiem jācenšas ieķerties – Moncā diez vai atbilde tiks rasta atšķirīgā riepu stratēģijā un arī apdzīšana nav tik vienkārša, kā varētu šķist. Sasniegt ātrāko apli pašā nozīmīgākajā brīdī pagaidām labāk izdevies Oskaram. Vēl 7 punktu pievienošana handikapam būtu uzskatāma par gandrīz iznīcinošu triecienu titula cīņā.
Kura komanda šoreiz iemirdzēsies otrā ešalona spraigajā cīņā? No piektās līdz desmitajai vietai konstruktoru kausā skaidrības nav. Pagaidām šai cīņā priekšā ir “Williams”, kā vadītājs Džeimss Voulzs atzina, ka Zandvorta, Monca un Baku būs viņiem piemērotākās trases. Tomēr opozīcijā ir “Racing Bulls” un “Sauber”, kuri šogad jau tikuši pie pjedestāla, “Aston Martin”, kur Alonso ar katru posmu arvien biežāk atrodams desmitniekā, “Haas” komanda, kuras rindās Olivers Bērmans pagājušajā posmā sasniedza savu karjeras labāko rezultātu un “Alpine” ar Itālijas GP bijušo uzvarētāju Pjēru Gaslī.
Padoka pļāpas. Uzmanības centrā atkal nonākuši dzinēji. Pēc Itālijas GP izcīņas jaudas agregātu ražotāji sēdīsies pie kopīga sarunu galda, lai apspriestu aiznākamo noteikumu ēru, kas provizoriski sāksies 2031. gadā. FIA un F-1 vadība ir vienisprātis, ka labākais risinājums būtu atgriešanās pie 2,4 litru V8 dzinējiem, kas darbotos ar pilnībā pārstrādātu degvielu, tādā veidā neradot nopietnu kaitējumu dabai. Pašreizējās prognozes liecina, ka tie varētu ievērojami samazināt izmaksas, turklāt bez smagajām baterijām samazināt mašīnu svaru par 80 kilogramiem.
Modes skate. “Ferrari” uz savu mājas posmu saposušies vareni. Pamanāmākā atšķirība būs mašīnas krāsojumā. Pastiprināti baltie toņi, iedvesmojoties no 1975. gada formulas. Tieši pirms 50 gadiem “Ferrari” te sezonas priekšpēdējā posmā piedzīvoja perfektu sacīksti – Klejs Regaconi izcīnīja uzvaru, bet Nikijs Lauda ar finišu 3. vietā kļuva par čempionu, bet komanda nodrošināja uzvaru konstruktoru ieskaitē. Tāpat izmaiņas arī braucēju apģērbā – Leklērs un Hamiltons šoreiz padokā redzami tumši zilā krāsā nevis ierasti sarkanajā.
Ārpus F-1. Pati trase atrodas vienā no lielākajiem Eiropas slēgtajiem parkiem. "Parco di Monza" ir gandrīz septiņus kvadrātkilometrus liels un agrāk kalpoja kā medību teritorija karaliskajai Habsburgu ģimenei. Tās atvase Ferdinands Habsburgs šobrīd lieliski sevi pierāda izturības sacīkstēs – 2021. gada WEC čempions LMP2 kategorijā, šogad ar "Alpine" 9. vieta Lemānā.