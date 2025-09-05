“Hey, braliukai, not today!” Pirms Latvijas un Lietuvas basketbolistu dueļa uzmanību piesaista aizraujošs fanu krekls
Pirms sestdien gaidāmās spēles starp Latvijas un Lietuvas basketbolistiem interneta lietotāju uzmanību piesaistījis kāds neparasts t-krekls, kas šķiet radīts tieši Latvijas basketbola faniem.
Apģērbu apdrukas interneta veikalā “Printtoo” pamanīts krekls ar uzrakstu “Not Today”. Uz tā redzams attēls ar frāzi “Hey, braliukai, not today”, kurā Latvijas un Lietuvas basketbolisti simboliski cīnās… aukstās zupas bļodā. Kā zināms, jau gadiem starp abām kaimiņvalstīm notiek draudzīga sacensība par to, kurā tad tiek gatavots gardākais aukstās zupas variants – Latvijā vai Lietuvā.
Kamēr šī kulinārā strīda uzvarētājs vēl nav noskaidrots, sestdien kļūs zināms, kura izlase būs pārāka basketbola laukumā – astotdaļfināla duelī tiksies Latvija un Lietuva.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.