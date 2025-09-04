Itālijas basketbolisti nokārto formalitātes pret Kipru, Dončičs palīdz Slovēnijai pieveikt Izraēlu
Itālijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Limasolā noslēdza Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupu turnīru ar ceturto panākumu. C grupā itāļi ar 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) pārspēja vienu no turnīra mājiniecēm Kipru, kas piedzīvoja piekto neveiksmi. Savukārt Katovicē D grupā Luka Dončičs bija rezultatīvs, panākot Slovēnijas pārliecinošu uzvaru pār Izraēlu ar 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31).
Itālijas izlasē pa 13 punktiem guva Simone Fontekio un Mateo Spanjolo, kurš arī tika pie septiņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 12 punktus Itālijas komandas labā guva Danilo Galināri.
Starp Kipras basketbolistiem ar 15 punktiem izcēlās Filiposs Tigkass.
Limasolā C grupā šodien plkst.21.30 cīnīsies Spānija un Grieķija. Dienas pirmajā mačā Bosnija un Hercegovina ar 84:76 pieveica Gruziju, nodrošinot vietu astotdaļfinālā.
C grupā Itālija piecās cīņās tikusi pie četriem panākumiem, Bosnijai un Hercegovinai ir trīs uzvaras, Grieķija četros mačos iekrājusi trīs uzvaras, Gruzijai ir divi panākumi piecās spēlēs, Spānija uzvarējusi divos no četriem mačiem, bet Kipra zaudējusi visās piecās cīņās.
Savukārt Katovicē D grupā Slovēnija ar 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) uzvarēja Izraēlu. Abas vienības jau bija nodrošinājušas vietu astotdaļfinālā.
Slovēnijas uzvaru ar 37 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Luka Dončičs, kurš arī iekrāja septiņas kļūdas, bet vēl 14 punktus guva Roks Radovičs.
Izraēlas vienībā ar 34 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Deni Avdija.
Noslēdzošajā D grupas cīņā plkst.21.30 mājiniece Polija spēkosies ar Beļģiju. Dienas pirmajā spēlē šajā grupā Francija ar 114:74 pārliecinoši apspēlēja Islandi.
D grupā četri panākumi piecās spēlēs ir Francijai, pa trim uzvarām piecos mačos ir Izraēlai un Slovēnijai, Polija četrās cīņās tikusi pie trīs panākumiem, Beļģijai ir viens panākums, bet Islande piedzīvojusi piecus zaudējumus.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.