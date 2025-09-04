Francijas basketbolisti saplosa Islandi; Bosnija un Hercegovina ieliek spāņu un gruzīnu likteni Grieķijas rokās
Francijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Polijā svinēja uzvaru pēdējā Eiropas čempionāta grupas cīņā.
D grupā Francija ar 114:74 (36:9, 35:30, 24:12, 24:28) pārspēja Islandi, un francūžu vieta grupā būs atkarīga no abām pārējām grupas cīņām. Uzvarētājiem deviņi spēlētāji guva vismaz deviņus punktus, par rezultatīvākajiem ar 15 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām kļūstot Zakarijam Risašē un ar 14 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm - Elī Okobo. Islandes izlasē 15 punktus guva Martins Hermannsons, bet desmit punktus - Elvars Fridriksons.
Katovicē plkst.18 tiksies Slovēnija - ar Izraēlu, bet plkst.21.30 Polija - ar Beļģiju. D grupā četri panākumi piecās spēlēs ir Francijai, pa trim uzvarām četros mačos ir Izraēlai un Polijai, bet divas uzvaras četros mačos ir izcīnījusi Slovēnija, visām četrām izlasēm iekļūstot astotdaļfinālā. Vienu panākumu četrās spēlēs ir izcīnījusi Beļģija, bet Islande turnīru beidza ar četriem zaudējumiem. Limasolā C grupā šodien vienlaicīgi notika Bosnijas un Hercegovinas un Gruzijas spēle, plkst.18.15 tiksies Itālija un Kipra, bet plkst.21.30 - Spānija un Grieķija.
Tikmēr Bosnijas un Hercegovinas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Kiprā Eiropas čempionāta grupas turnīra pēdējā spēlē pieveica Gruziju un iekļuva astotdaļfinālā. C grupas spēlē Bosnija ar 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) pieveica Gruziju.
Uzvarētājiem septiņi spēlētāji guva vismaz deviņus punktus, par rezultatīvākajiem ar 15 punktiem kļūstot Džonam Robersonam, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, un Jusufam Nurkičam, kurš sakrāja arī 12 atlēkušās bumbas. 13 punktus guva Aleksandars Lazičs, bet Edins Atičs sakrāja 11 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles. Gruzijas izlasē 20 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Aleksanders Mamukelašvili, 18 punktus guva Kamars Boldvins, 15 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Goga Bitadze, bet 13 punktus guva Duda Sanadze.
Gruzija iekļūs astotdaļfinālā, ja Spānija zaudēs Grieķijai. Limasolā plkst.18.15 tiksies Itālija un Kipra, bet plkst.21.30 - Spānija un Grieķija. C grupā pēc četrām spēlēm Grieķijai un Itālijai ir pa trim uzvarām, šīm izlasēm jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, Bosnija ir izcīnījusi trīs uzvaras piecos mačos un arī garantējusi vietu astotdaļfinālā, pa divām uzvarām ir Gruzijai piecās un Spānijai četrās cīņās, bet Kipra ir zaudējusi visās četrās cīņās.
Spēles tiešraidē tiek translētas "Go3 Sport" kanālos. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.