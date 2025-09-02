Zemgus Girgensona bijušā NHL kluba īpašnieku meita Džesika Pegula kļūst par "US Open" pirmo pusfinālisti
Mājiniece Džesika Pegula otrdien sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta pusfinālu. Planētas ceturtā rakete un pērnā gada fināliste Pegula ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-3 pārspēja čehieti dubultspēļu speciālisti Barboru Krejčīkovu (WTA 62.).
Miljardiere tenisā - Džesika Pegula
Džesikas Pegulas tēvs Terenss tālajā 1983. gadā aizņēmās 7500 ASV dolāru (6200 eiro), lai dibinātu uzņēmumu “East Resources”. Uzņēmums attīstījās, ...
Jāpiebilst, ka Džesika Pegula ir slavenā latviešu hokejista Zemgus Girgensona bijušā Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba "Buffalo Sabres" īpašnieku meita. Šajā klubā latvietis spēlēja no 2012. līdz 2024. gadam, līdz pārcēlās uz Tampabejas "Lightning".
Viņa kļuvusi par pirmo sievieti kopš leģendārās Serēnas Viljamsas, kas otro gadu pēc kārtas sasniedz "US Open" pusfinālu, nezaudējot nevienā setā.
Jessica Pegula becomes the first woman to reach back-to back US Open semifinals without dropping a set since Serena Williams (2011-14) 😤 pic.twitter.com/KZ3TSardJP— ESPN (@espn) September 2, 2025
Pegulas pretiniece ceturtdaļfinālā būs ranga pirmās vietas īpašniece baltkrieviete Arina Sabaļenka vai čehiete Markēta Vondroušova (WTA 60.).
ASV atklātais čempionāts norisinās uz cietā seguma kortiem un noslēgsies svētdien. Pērn par turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kura finālā ar 7-5, 7-5 pārspēja mājinieci Džesiku Pegulu.