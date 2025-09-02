Jonass Vingegords kļūst par "Vuelta a Espana" kopvērtējuma līderi, kaut gan posmā uzvar Džejs Vains
Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords otrdien kļuva par līderi pēc daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" desmitā posma, kurā uzvaru svinēja austrālietis Džejs Vains. Pēc pirmās sacensību brīvdienas riteņbraucēji otrdien veica 175,3 kilometrus garu distanci ar vienu trešās kategorijas kāpumu un vienu pirmās kategorijas kāpumu finišā.
Kalnos dienas atrāviena grupa saruka līdz desmit riteņbraucējiem un pirms pēdējā kāpuma solo atrāvienā laimi iemēģināja beļģis Aleks Segērts ("Lotto"). Viņu panāca spānis Pablo Kastriljo ("Movistar"), kuru savukārt vēlāk apsteidza Vains ("UAE-XRG"). Austrālietis finišēja trīs stundās 56 minūtēs un 24 sekundēs, Kastriljo zaudēja 35 sekundes, bet vēl pēc 29 sekundēm finišu sasniedza spāņa tautietis un komandas biedrs Havjers Romo.
Iepriekš kopvērtējuma līderpozīcijā bijušais norvēģis Tošteins Trēns ("Bahrain-Victorious") finišēja vairāk nekā minūti pēc Vingegorda ("Visma/Lease a Bike"), tādējādi dānis pārņēma pirmo vietu. Viņu un Trēnu tagad šķir 26 sekundes, bet vēl 12 sekundes atpaliek portugālis Žuāu Almeida ("UAE - XRG").
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuela a Espana" nepiedalās.
80. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3151 kilometru.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva slovēnis Primožs Rogličs, izcīnot pirmo vietu kopvērtējumā ceturto reizi karjerā.
"Vuelta a Espana" beigsies septembra vidū Madridē.