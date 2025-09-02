Izraēlas basketbolisti nopelna Eiropas čempionāta astotdaļfināla ceļazīmi, Grieķija bez Adetokunbo piekāpjas Bosnijai un Hercegovinai
Izraēlas vīriešu basketbola izlase otrdien, tiekot pie trešās uzvaras, nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Katovicē D grupas mačā Izraēla ar 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) pārspēja Beļģiju. Savukārt C grupā Limasolā Bosnija un Hercegovina ar 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25) apspēlēja Grieķiju, kas jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā.
Starp uzvarētājiem ar 22 punktiem izcēlās Deni Avdija, Romāns Sorkins pievienoja 18 punktus un piecas bumbas zem groziem, bet kamēr Tomers Ginats iekrāja 13 punktus un 13 atlēkušās bumbas.
Beļģijas izlasi no zaudējuma neglāba Emanuela Lekomtes 15 gūtie punkti, Hanss Vanveins noslēdza maču ar 14 punktiem, 11 bumbām zem groziem un deviņām rezultatīvām piespēlēm.
Vēl Katovicē otrdien plkst.18 tiksies Islande un Slovēnija, bet plkst.21.30 - Polija un Francija.
D grupā Polija ir trīs uzvaras trīs spēlēs, Izraēla iekrājusi trīs panākumus četrās cīņās, Francijai ir divas uzvaras trīs mačos, Slovēnija un Beļģija tikušas pie vienas uzvaras attiecīgi trīs un četrās spēlēs, bet Islandei ir trīs zaudējumi.
Savukārt C grupā, kas spēles aizvada Limasolā, Bosnija un Hercegovina ar 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25) apspēlēja Grieķiju, kas jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā.
Bosnijas un Hercegovinas panākumu ar 18 punktiem sekmēja Džons Robertsons un Jusufs Nurkičs, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, kamēr Edins Atičs tika pie 15 punktiem un astoņām bumbām zem groziem.
Starp grieķiem rezultatīvākais ar 15 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Kosts Sluks, bet pie 14 punktiem tika Tailers Dorsijs.
Grieķijas izlase aizvadīja maču desmit spēlētāju sastāvā. Grieķiem muguras problēmu dēļ nevarēja palīdzēt Jannulis Larencakis, kamēr Jaņņa Adetokunbo nespēlēšanas iemesls bijis sāpes ceļgalā.
Vēl Limasolā C grupā plkst.18.15 cīnīsies Gruzija un Kipra, bet plkst.21.30 - Spānija un Itālija.
C grupā Grieķijai ir trīs uzvaras četrās spēlēs, bilanci 2-2 iekrājusi Bosnija un Hercegovina, pa diviem panākumiem trīs cīņās ir Spānijai un Itālijai, vienu uzvaru izcīnījusi Gruzija, bet trīs zaudējumi ir Kiprai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.