Dažās stundās izpārdod atlikušās biļetes uz Latvijas Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēli
Šodien aptuveni četru stundu laikā izpārdotas atlikušās biļetes uz Latvijas vīriešu basketbola izlases Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēli, informēja Eiropas čempionāta finālturnīra mārketinga menedžeris Kalvis Kovaļevs.
Pirmdien Latvijas izlase ar 78:62 pieveica Portugāli, bet Serbija ar 82:60 apspēlēja Čehiju, kas ļāva nodrošināt Latvijas basketbolistiem trešo vietu A grupā un iekļūšanu astotdaļfinālā vēl pirms pēdējās apakšgrupas mača.
Latvijas Basketbola savienība (LBS) otrdien iespēju iegādāties biļetes prioritāri deva tiem, kas bija reģistrējušies tīmekļa vietnē "6speletajs.lv".
"Šobrīd ir palikušas vairs tikai pēdējās biļetes, kuras, visticamāk, tuvākajā laikā arī vairs nebūs pieejamas. Ir izpārdotas gan visas sēdvietas, gan stāvvietas," norādīja Kovaļevs.
Viņš skaidroja, ka pēc tam, kad plkst.12 tika izsūtīti e-pasti, pieeja biļešu iegādei tika virzīta ļoti mēreni, lai tas neradītu pārāk lielu noslodzi visai sistēmai.
Aptuveni trešdaļa biļešu uz spēli, kurā Latvija Rīgā sestdien, plkst.18.30, tiksies ar B grupas otrās vietas ieguvējiem, bija pārdota jau iepriekš. Biļetes uz Eiropas čempionāta spēlēm varēja iegādāties jau kopš aprīļa sākuma.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām katras grupas komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, noskaidrojot medaļu ieguvējus.