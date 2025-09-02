Švjonteka un Siners pārliecinoši sasniedz "US Open" ceturtdaļfinālu; Osaka pārsteidz Gofu
Šīs sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - ceturtdaļfinālu sieviešu vienspēļu sacensībās pirmdien sasniedza divas bijušās WTA ranga līderes poliete Iga Švjonteka un japāniete Naomi Osaka.
Ar otro numuru izsētā Švjonteka, kura "US Open" uzvarēja pirms trim gadiem, ceturtās kārtas jeb astotdaļfināla mačā ar 6-3, 6-1 pārliecinoši pieveica krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 12.) un cīņā par vietu pusfinālā tiksies ar Amandu Aņisimovu (WTA 9.) no ASV, kura ar 6-0, 6-3 pārspēja brazīlieti Beatrisi Hadadu Maju (WTA 22.).
Tikmēr ar 23. numuru izsētā Osaka (WTA 24.) astotdaļfinālā ar 6-3, 6-2 uzvarēja ar trešo numuru izlikto mājinieci Koriju Gofu (WTA 3.). Osakas pretiniece ceturtdaļfinālā būs ar 11.numuru izliktā Karolīna Muhova (WTA 13.) no Čehijas, kura ar 6-3, 6-7 (0:7), 6-3 pirmdien pārspēja ukrainieti Martu Kostjuku (WTA 28.).
ASV atklātais čempionāts norisinās uz cietā seguma kortiem un noslēgsies svētdien. Pērn par turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kura finālā ar 7-5, 7-5 pārspēja mājinieci Džesiku Pegulu.
Tikmēr pasaules pirmā rakete tenisā itālietis Janiks Siners pirmdien ar graujošu uzvaru pār Aleksandru Bubļiku no Kazahstānas sasniedza sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - ceturtdaļfinālu. Siners bija pārāks pār ATP ranga 24. numuru ar 6-1, 6-1, 6-1.
Drošas uzvaras savās ceturtās kārtas spēlēs izcīnīja arī ar astoto numuru izsētais austrālietis Alekss de Minors (ATP 8.), kurš ar 6-3, 6-2, 6-1 pārspēja šveicieti Leandro Rīdi (ATP 435.), un ar desmito numuru izliktais Lorenco Muzeti no Itālijas, kurš ar 6-3, 6-0, 6-1 pieveica spāni Haumi Munaru (ATP 44.).
Tikmēr zaudējumu astotdaļfinālā pirmdien piedzīvoja ar 15. numuru izsētais krievs Andrejs Rubļovs (ATP 15.), kurš ar 5-7, 3-6, 6-4 atzina kanādieša Fēliksa Ožjē-Aliasima (ATP 27.) pārākumu.
Ceturtdaļfinālā Siners tiksies ar tautieti Muzeti, bet de Minors spēkosies ar Ožjē-Aliasimu.
ASV atklātais čempionāts noslēgsies svētdien. Pērn par "US Open" čempionu kļuva Siners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.