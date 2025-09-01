Jau otrdien būs nopērkamas biļetes uz Latvijas izlases astotdaļfināla maču
Tīmekļa vietnē Eurobasket.bezrindas.lv, kas tirgo Eiropas čempionāta biļetes, norādīts, ka biļešu pārdošana uz Latvijas pirmo izslēgšanas spēli, kas notiks 6. septembrī, patlaban ir "aizturēta".
Kā uzsver Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, ažiotāža ap spēli ir milzīga un jau šobrīd ir pārdota trešdaļa biļešu. Tikmēr LBS vietnē "X" uzsvēra, ka biļešu tirdzniecība tiks atsākta jau otrdien, 2. septembrī, plkst. 12.00 un iespēja iegādāties biļetes prioritāri tiks dota visiem, kas līdz tās pašas dienas plkst. 11.30 būs reģistrējušies http://6speletajs.lv! "Biļešu iegādes saite tiks nosūtīta e-pastā!" norāda LBS.
❗️ #EuroBasket biļešu informācija— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) September 1, 2025
🇱🇻 Latvijas valstsvienība A apakšgrupā finišēs 3. vietā un 1/8 finālā sestdien, 6. septembrī, plkst.18:30 tiksies ar 2. vietas ieguvējiem Tamperes grupā!
🎟️ Otrdien, 2. septembrī plkst. 12:00 iespēja iegādāties biļetes prioritāri tiks dota… pic.twitter.com/1b9VwMGmod
Jau ziņots, ka Turcija pirmdien Rīgā A grupas mačā ar 84:64 pieveica Igauniju, Latvijas izlase ar 78:62 pieveica Portugāli, bet Serbija ar 82:60 - Čehiju. Jau šobrīd zināms, ka Latvijas valstsvienība A apakšgrupā finišēs 3. vietā un 1/8 finālā sestdien, 6. septembrī, plkst.18.30 tiksies ar 2. vietas ieguvējiem Tamperes grupā.