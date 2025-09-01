Kārtslēcējs Kreišs ar 5,68m izcīnījis trešo vietu sacensībās Vācijā.
Citi sporta veidi
Šodien 19:56
Kārtslēcējs Kreišs izcīna 3. vietu sacensībās Vācijā
Latvijas kārtlēcējs Valters Kreišs Vācijā izcīnījis trešo vietu sacensībās "3.Domspringen Wesel".
Ceturtdien kārtslēkšanas sacensībās Vēzeles Doma laukumā Kreišs ar otro lēcienu pārvarēja sākuma augstumu 5,40 metri, ar pirmo - 5,50 metrus un ar otro - 5,68 metrus. Augstums 5,75 metri šoreiz netika pārvarēts. Uzvaru ar rezultātu 5,75 metri izcīnīja Francijas sportists Emigs Robēns, bet otrs franču kārtslēcējs Matjē Kolē ar pirmo mēģinājumu pārvarēja augstumu 5,68 metri. Sacensībās piedalījās 12 kārtslēcēji no četrām valstīm.