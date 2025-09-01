Vācijas basketbolisti Eiropas čempionāta mačā sagrauj Lielbritāniju
Vācijas basketbolisti Tamperē notikušajā Eiropas čempionāta mačā ar 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) sagrāva Lielbritānijas izlasi, svinot savu ceturto panākumu pēc kārtas.
Spēles sākumā vadībā pabija arī Lielbritānijas komanda, pēc Mailza Hesona trīspunktu metiena panākot 11:8, bet kopš pirmās ceturtdaļas beigām Vācijas izlase visu laiku bija vadībā, strauji palielinot pārsvaru.
Uzvarētājiem 17 punktus guva Deniss Šrēders, 15 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Francs Vāgners, 12 punktus guva Tristans da Silva, bet desmit punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Daniels Teiss.
Lielbritānijas komandā rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Hesons.
Jau ziņots, ka pirmajā šīs grupas spēlē pirmdien Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, abām komandām saglabājot cerības iekļūt astotdaļfinālā.
Pēdējā dienas mačā B grupā Tamperē plkst.20.30 tiksies Lietuva un Somija.
B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, trīs - Somija, divas - Lietuva, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos.
A grupā Rīgā pirmajā dienas spēlē Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju. Plkst.18 "Xiaomi arēnā" sāksies Latvijas un Portugāles mačs, to tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV3, bet plkst.21.15 Serbija tiksies ar Čehiju. Visas spēles tiešraidē translē "Go3 Sport" kanāli.
A grupā četras uzvaras ir Turcijai un trīs - Serbijai, abām jau garantējot dalību astotdaļfinālā. Latvija, Igaunija un Portugāle ir svinējušas pa vienai uzvarai, bet Čehijai ir trīs zaudējumi.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.