Gailītis nosauc recepti Portugāles izlases līdera neitralizēšanai
Latvijas basketbola izlasei pret Portugāles valstsvienības centra spēlētāju Nēmiašu Kvetu jāspēlē vienkārši, sarunā ar žurnālistiem secināja komandas galvenā trenera Lukas Banki asistents Jānis Gailītis.
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta grupu turnīra pirmspēdējā, ceturtajā mačā tiksies ar Portugāli, uzvaras gadījumā sperot platu soli izslēgšanas turnīra virzienā. "Centīsimies mazliet rotēt aizsardzībā, neatdot viņiem komandas basketbola iespējas. Jāierobežo centra spēlētāji un nevar dot atkārtotas iespējas pēc metieniem - jāvāc atlēkušās bumbas," par gaidāmo spēli teica Gailītis.
Kveta un Kristaps Porziņģis pērn Bostonas "Celtics" sastāvā sarūpēja savām valstīm vēsturē pirmos Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionus. Pirmdien sagaidāma bijušo komandas biedru spēle vienam pret otru.
"Jālimitē iespējas saņemt bumbu groza tuvumā. Tas ir komandas darbs - palēnināt spēli un izdarīt spiedienu uz bumbu. Nekādas ģeniālas lietas nav jādara. Viss ir ļoti vienkārši, taču liela nozīme ir izpildījuma kvalitātei un stabilitātei," teica Gailītis.
Kā atzina Gailītis, Latvijas izlase augusi no spēles uz spēli, taču vēl ir trūkumi, kas jānovērš. "Joprojām zaudējam atlēkušās bumbas, joprojām ir nesagatavoti metieni un darbības, kurās pietrūkst vēl viena atdeve, vēl viena rotācija. Nospēlējam ne līdz galam. Arī metienu procents ir stipri vājāks nekā pārbaudes spēlēs," secināja Gailītis.
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlases rindās pēdas savainojuma guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies. Viņa lomu spēka uzbrucēja un centra pozīcijā, visitcamāk, aizpildīs Dāvis Bertāns, Mareks Mejeris, Klāvs Čavars un Mārcis Šteinbergs.
A grupā pēc trīs spēlēm Turcijai un Serbijai ir pa trīs uzvarām un garantēta dalība astotdaļfinālā. Latvija, Igaunija un Portugāle svinējušas pa vienai uzvarai katra, bet Čehijai ir trīs zaudējumi.