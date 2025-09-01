Vienīgais Latvijas vieglatlēts, kurš spējis sasniegt pasaules čempionāta normatīvu bija Valters Kreišs.
Šodien 14:41
Tokijā vieglatlētikas pasaules čempionātā startēs četri Latvijas sportisti
Gaidāmajā pasaules čempionātā vieglatlētikā startēs četri Latvijas sportisti, informē Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Pasaules čempionāts Tokijā norisināsies no 13. līdz 21. septembrim.
Latviju meistarsacīkstēs pārstāvēs šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā, kuras kvalificējušās pēc ranga, kārtslēcējs Valters Kreišs veiksmīgi izpildīja normatīvu, kā arī pēc ranga kvalificējās soļotājs Raivo Saulgriezis, kuram starts paredzēts 20 un 35 kilometru soļošanā.