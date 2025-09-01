Tokijā vieglatlētikas pasaules čempionātā startēs četri Latvijas sportisti
Vienīgais Latvijas vieglatlēts, kurš spējis sasniegt pasaules čempionāta normatīvu bija Valters Kreišs.
Tokijā vieglatlētikas pasaules čempionātā startēs četri Latvijas sportisti

Gaidāmajā pasaules čempionātā vieglatlētikā startēs četri Latvijas sportisti, informē Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).

Pasaules čempionāts Tokijā norisināsies no 13. līdz 21. septembrim.

Latviju meistarsacīkstēs pārstāvēs šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā, kuras kvalificējušās pēc ranga, kārtslēcējs Valters Kreišs veiksmīgi izpildīja normatīvu, kā arī pēc ranga kvalificējās soļotājs Raivo Saulgriezis, kuram starts paredzēts 20 un 35 kilometru soļošanā.

