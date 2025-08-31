Citi sporta veidi
Šodien 22:20
Jonass Vingegords pēc solo atrāviena uzvar "Vuelta a Espana" devītajā posmā
Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords svētdien svinēja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" devītajā posmā. Pirms pirmās sacensību brīvdienas riteņbraucēji svētdien mēroja 195,5 kilometrus ar pirmās kategorijas kāpumu finišā.
Vingegords ("Visma"/"Lease a Bike") solo atrāvienā devās 11 kilometrus pirms finiša, uzvaru svinot pēc distancē pavadītām četrām stundām 32 minūtēm un desmit sekundēm. Pēc 24 sekundēm finišēja brits Tomass Pidkoks ("Q36.5") un portugālis Žuāu Almeida ("UAE - XRG").
Kopvērtējumā līderpozīcijas saglabā norvēģis Tošteins Trēns ("Bahrain-Victorious"), kurš par 37 sekundēm apsteidz Vingegordu un 75 sekundēm - Almeidu.
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuela a Espana" nepiedalās.
80. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3151 kilometru.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva slovēnis Primožs Rogličs, izcīnot pirmo vietu kopvērtējumā ceturto reizi karjerā.
"Vuelta a Espana" beigsies septembra vidū Madridē.